Ürünleri Türkiye'de de satılan 44 yıllık kozmetik devi iflasın eşiğinde

İngiltere’nin en köklü ve tanınmış kozmetik markalarından biri olan Barry M, mali zorluklar nedeniyle kritik bir dönemeçten geçiyor.

44 yıldır faaliyet gösteren marka, iflas sürecinin ilk adımı olarak mahkemeye “yönetici atama niyeti” bildiriminde bulundu. Bu gelişme, hem kozmetik sektöründe hem de uygun fiyatlı makyaj ürünlerini tercih eden milyonlarca tüketici arasında endişe yarattı.

29 Ocak’ta yapılan resmi başvuru, Barry M’nin alacaklılardan geçici olarak korunmak istediğini gösteriyor. Bu süreç, şirkete borç yapılandırması ve finansal yeniden yapılanma seçeneklerini değerlendirmek için zaman kazandırıyor. Henüz şirkete resmen bir yönetici atanmış değil. Ancak bu adım, Barry M’nin ciddi bir finansal baskı altında olduğunu ortaya koyuyor.

Makyaj dünyasında fark yarattı

Barry M, 1982 yılında kuruldu ve özellikle oje serileri, cesur renk paletleri ve dünyanın ilk beyaz eyeliner’ı ile makyaj dünyasında fark yarattı.

Marka, uzun yıllar boyunca İngiltere’deki ana caddelerde, süpermarket raflarında ve kozmetik mağazalarında ulaşılabilir fiyatlı ürünlerin sembollerinden biri oldu. Geniş ürün yelpazesi sayesinde hem genç tüketicilere hem de sadık bir müşteri kitlesine hitap etti.

Barry M ürünleri, İngiltere genelinde çok sayıda süpermarket ve kozmetik perakendecisi tarafından satılıyor. Bu nedenle olası bir iflas ya da küçülme, yalnızca marka çalışanlarını değil, uygun fiyatlı kozmetik segmentini de doğrudan etkileyebilir.

Artan maliyetlerin sonucu

Sektör temsilcileri, Barry M’nin yaşadığı sıkıntının, artan maliyetler ve zorlaşan perakende koşullarının bir sonucu olduğunu belirtiyor.

Şirket, son dönemde birçok perakendeci gibi artan enerji, hammadde ve lojistik maliyetleri ile mücadele ediyordu. Aynı zamanda tüketici harcamalarındaki yavaşlama ve yoğun rekabet, kâr marjlarını baskıladı. Bu koşullar, Barry M’nin finansal dengesini korumasını zorlaştırdı.

Kaç çalışan etkilenecek?

Barry M cephesinden şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Şirket, basınla iletişim taleplerini yanıtsız bıraktı. Olası bir yönetim sürecinin kaç çalışanı etkileyeceği ve markanın faaliyetlerine nasıl devam edeceği ise belirsizliğini koruyor.