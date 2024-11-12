Ürünlerinden 'sakatat' çıkan Sariyer Börekçisi'nden ilk açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde taklit ve tağşişe giderek halkın sağlığını tehdit eden firma ve işletmeleri bir bir açıklamaya devam ediyor. Bakanlığın 7 Kasım'daki listesinde İstanbul'da yaygın bulunan bir börekçinin de yer alması şaşkınlık yarattı.

Kıymalı börekten sakatat çıktı

'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ ile ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ listesine göre Eminönün'deki Sarıyer börekçisinin kıymalı ürünlerinde sakatat tespit edildi.

Sarıyer Börekçisi adı altında pek çok işletme hizmet verirken Sarıyer'de bulunan asıl tarihi Sarıyer Börekçisi, konuyla ilgili yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için açıklama yaptı.

"Bahsedilen Sarıyer Börekçisi biz değiliz"

Sarıyer merkezde hizmet veren 129 yıllık Tarihi Sarıyer Börekçisi, Eminönü'ndeki işletme ile bağları olmadığını ifade etti. Sözcü'nün haberine göre Tarihi Sarıyer Börekçisi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Gündeme gelen haberlerde bahsedilen Sarıyer Börekçisi biz değiliz. Bizimle aynı ismi kullanarak faaliyet gösteren diğer işletmelerle herhangi bir bağımız bulunmamaktadır. Müşterilerimizin bu konuda dikkatli olmalarını ve ürünlerimizi yalnızca Tarihi Sarıyer Börekçisi adı altında faaliyet gösteren, resmi ve gerçek tek yerimizden temin etmelerini rica ederiz."