USK Başkanı Hamit Can: Süt arzı fazla, ihracat sınırlı

Yeni yıldan itibaren uygulanacak tavsiye fiyat litre başına 17,15 TL olarak uygulanacağını kaydeden Ulusal Süt Konseyi Başkanı Hamit Can, “Bu yıl uluslararası fiyatların düşmesiyle, bizim fiyatlarımız başta Avrupa olmak üzere dünyaya göre yüksek kaldı ve buradaki ihracat avantajımızı kaybettik. Süt arzı fazla, ihracat sınırlı” dedi.

Ulusal Süt Konseyi son olarak 1 Mayıs 2024 tarihinden geçerli olmak üzere çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatını 14,65 TL olarak belirlenmişti. Çiğ süt üretim maliyetleri çerçevesinde değerlendirme yaparak yeni fiyatı belirlediklerini ifade eden Can, “Daha önce aldığımız karar gereği çiğ süt tavsiye fiyatını üçer aylık dönemler halinde değerlendirip gerekli olduğu durumda fiyatı güncelleyeceğiz. Özellikle geçtiğimiz son iki ayda yem fiyatlarındaki yukarı yönlü harekete bağlı olarak üreticilerimizin maliyetleri arttı. Biz de buradaki maliyet farkını ve üreticilerimizin refah payını gözeterek litre başına çiğ süt tavsiye fiyatını üreticinin eline net 17,15 TL geçecek şekilde güncelledik. Süt üreticilerimizin maliyet baskısı altında ezilmemesi için elimizden geleni her zaman yapmaya hazırız” dedi.

İlk 10 ayda sektör yüzde 10 büyüdü

Sektörün 2024 yılındaki büyümesine dikkat çeken Can, “Resmi rakamlara göre sektörümüzün 2024 yılının ilk 10 ayında yüzde 10 büyüdüğünü görüyoruz. Süt sanayii tarafından üretilen içme sütü, yoğurt, ayran, peynir ve tereyağı gibi tüm ürünlerde üretimimiz arttı” dedi. Süt üretiminin yıl içerisinde dalgalı bir seyir izlediğini belirten Can, “Çiğ sütün arzında yıl içerisinde mevsimsel dalgalanmalar yaşanması çok normaldir. Ancak bu yıl çiğ süt arzının azalması gerektiği aylarda arzda beklenen düşüşü görmedik. Ülke olarak sütümüzün bol olması bir anlamıyla iyi bir durumdur. Sektör olarak daha kaliteli süt üretebilmemiz, kaliteyi önceleyen bir sistemin inşa edilmesini teşvik edilebilmemiz için sütümüzün artması gerekiyor. Ancak arzın arttığı noktada maalesef fiyatlar geri gelebiliyor. İşte tam bu noktada üreticimizi korumak, üretimde sürdürülebilirliği sağlamak için doğru bir fiyatın tayin edilmesi gerekiyor” dedi.

Yağsız süttozu ve tereyağı ihracatı

Ülke olarak süt ürünleri ihracatının istenilen seviyede olmadığını kaydeden Hamit Can, “Geçtiğimiz yıllarda, yakaladığımız fiyat avantajının etkisiyle sektörümüz için önemli olabilecek miktarda yağsız süttozu ve tereyağı ihracatı yapılmıştı. Bu yıl uluslararası fiyatların düşmesiyle, bizim fiyatlarımız başta Avrupa olmak üzere dünyaya göre yüksek kaldı ve buradaki ihracat avantajımızı kaybettik. Peynir ihracatımız devam ediyor ancak çarpan etkisi yüksek olan süttozu gibi ürünlerde ihracatımız önemli ölçüde düştü. Tabi bunların hiçbiri hem önümüzdeki dönemde asgari ücretin hem de yem başta olmak üzere tüm maliyet unsurlarındaki fiyatların artmasına bağlı olarak üreticilerimizin üzerinde maliyet baskısı oluşturabileceği gerçeğini değiştirmiyor. Bu sebeple fiyat anlamında gerekli tedbiri aldık” dedi.

Yeni yıldan umutluyuz

Can, yeni yıldaki beklentilere dair yaptığı değerlendirme ise şöyle: “2025 yılından umutluyuz. Çiğ süt arzı anlamında ülkemizin bir sorunu yok. Bu durumun 2025 yılında da devam etmesini bekliyoruz. Çiğ süt arzı karşısında yeterli talep olmadığı zaman Et ve Süt Kurumunun gerekli yerde piyasayı regüle etmesi oldukça önemli. Öte yandan 2024 yılının ilk 10 aylık döneminde süt ürünleri ihracatımız yüzde 22 oranında arttı. Uluslararası piyasalardaki emtia fiyatlarının elverdiği ölçüde yeni yılda da ihracatımız artmaya devam edecektir”