USK Başkanı Hamit Can yılı değerlendirdi ve sektörün 2025 hedefini açıkladı

Küçükbaş hayvancılık sektöründe 2024'te meydana gelen gelişmeleri değerlendiren USK Başkanı Hamit Can, sektörün bu yıl ilk 10 ayda yüzde 10 büyüdüğünü belirtti ve süt üretiminin yıl içerisinde dalgalı seyir izlediğine işaret etti: "Bu yıl çiğ süt arzının azalması beklenen aylarda düşüş görmedik. Sektör olarak daha kaliteli süt üretebilmemiz, kaliteyi önceleyen bir sistemin inşa edilmesini teşvik edilebilmemiz için sütümüzün artması gerekiyor. Ancak arzın arttığı noktada maalesef fiyatlar gerileyebiliyor. İşte tam bu noktada üreticimizi korumak, üretimde sürdürülebilirliği sağlamak için doğru bir fiyatın tayin edilmesi gerekiyor."

Et ve Süt Kurumu'nun gerektiğinde piyasayı regüle etmesi önemli

Sektörün 2025 hedefini "Uluslararası piyasalardaki emtia fiyatlarının elverdiği ölçüde yeni yılda da ihracatımızı artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" sözleriyle özetleyen Can, AA'ya yaptığı açıklamada "Çiğ süt arzı karşısında yeterli talep olmadığı zaman Et ve Süt Kurumu'nun gereken noktada piyasayı regüle etmesi oldukça önemli" dedi.

Çiğ süt tavsiye satış fiyatına yüzde 17'lik artış oldu çünkü...

USK'nin 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere çiğ süt tavsiye satış fiyatına yüzde 17 artış yaptığını aktaran Can, "Son olarak 1 Mayıs 2024 tarihinden geçerli olmak üzere çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı 14,65 lira olarak belirlenmişti... Son iki ayda ise yem fiyatlarındaki yukarı yönlü harekete bağlı olarak üreticilerimizin maliyetleri arttı. Buradaki maliyet farkını ve üreticilerin refah payını gözeterek litre başına çiğ süt tavsiye fiyatını üreticinin eline 17,15 lira geçecek şekilde güncelledik. Süt üreticilerimizin maliyet baskısı altında ezilmemesi için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.