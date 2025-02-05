USPS, kargoları süresiz askıya aldı: ABD’nin yeni gümrük kuralları Çinli devler Temu ve Shein’i zora soktu!

ABD Posta Servisi (USPS), Başkan Donald Trump’ın yeni gümrük politikaları kapsamında Çin ve Hong Kong’dan gelen paketleri süresiz olarak askıya aldığını duyurdu. Bu karar, Çin’den ithal edilen ürünlere yönelik gümrük vergilerinin artırılması ve ABD’ye giren küçük değerli paketlerin muafiyet kapsamından çıkarılması sonrası alındı.

Trump yönetimi, "De minimis" adı verilen ve 800 doların altındaki ithalatlara uygulanan vergi muafiyetini kaldırarak, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nin (CBP) denetlemesi gereken paket sayısını önemli ölçüde artırdı.

WIRED’ın haberine göre, bu değişiklik ABD’ye giriş yapan milyonlarca paketin sınırda bekletilmesine ve lojistik sistemde büyük bir tıkanıklık yaşanmasına neden olabilir.

Temu ve Shein için zor günler

ABD’de uygun fiyatlı ürünleriyle popüler olan Temu ve Shein gibi Çin merkezli e-ticaret platformları, bu değişiklikten doğrudan etkilenecek. De minimis muafiyetinin kaldırılmasıyla birlikte, artık 800 doların altındaki siparişler de gümrük vergisine tabi olacak.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nin (CBP) 2024 mali yılı verilerine göre, ülkeye giriş yapan de minimis paketlerin sayısı 1,36 milyarı aştı.

Yeni düzenleme ile bu paketlerin detaylı gümrük denetimine tabi tutulması bekleniyor, bu da Temu ve Shein gibi platformlar için ciddi gecikmelere ve ek maliyetlere yol açabilir.

Sınır kapılarında belirsizlik

CBP, yeni düzenlemelerin nasıl uygulanacağı konusunda net bir açıklama yapmadı. Ancak mevcut gümrük denetimleri nedeniyle, Çin’den gelen malların sınırda uzun süre bekletilmesi veya ek tarifelere tabi tutulması söz konusu olabilir.

Trump yönetiminin ek gümrük vergilerini nasıl uygulayacağı henüz netleşmemiş olsa da, analistler ABD’ye ithal edilen Çin malı ürünlerin daha pahalı ve ulaşılması zor hale geleceğini öngörüyor.

Bu gelişme, e-ticaret sektöründe büyük değişimlere yol açabilir. ABD’deki tüketiciler için Çin’den yapılan çevrimiçi alışverişlerin maliyetlerinin artması ve teslimat sürelerinin uzaması beklenirken, Temu ve Shein gibi şirketler tedarik zincirlerini yeniden şekillendirmek zorunda kalabilir.