Üst düzey CEO'lar Pekin'e davet edildi! Çin, küresel yatırımcılarla bağlarını güçlendirmek istiyor

Çin, Devlet Başkanı Şi Cinping ile küresel CEO’lar arasında doğrudan bir temas kurmak amacıyla yeni bir adım atıyor. Pekin yönetimi, bu ayın sonunda ülkenin başkentinde düzenlenecek önemli iş zirvesi öncesinde, dünyanın önde gelen şirketlerinin CEO’larını Şi ile özel bir görüşme için davet etti.

Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çin'deki yetkililer, 23-24 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan Çin Kalkınma Forumu (China Development Forum – CDF) kapsamında davetli olan üst düzey yöneticilere, Şi Cinping ile olası bir toplantı için çağrı yaptı. Söz konusu görüşmenin 28 Mart’ta yapılması planlanıyor ancak CEO’ların bir kısmının Pekin’de beklemek istememesi nedeniyle toplantı ve davetli listesi hâlâ müzakere ediliyor.

Yaklaşık 20 veya daha fazla iş dünyası liderinin katılması öngörülen Şi Cinping görüşmesine katılım durumuna göre bazı CEO’ların CDF’ye katılımlarını iptal edebileceği ifade ediliyor. Yetkililer, bu görüşmenin Çin’in küresel yatırımcılara doğrudan güven verme çabasının bir parçası olduğunu belirtiyor.

Katılımcı listesi dikkat çekiyor

İlk katılımcı listesinde yaklaşık 72 küresel CEO yer alıyor. Bu isimler arasında Citadel’den Ken Griffin, HSBC’nin yeni CEO’su Georges Elhedery, Blackstone’dan Stephen Schwarzman, Pfizer’den Albert Bourla, Qualcomm’dan Cristiano Amon, Chubb’dan Evan Greenberg, Aramco’dan Amin H. Nasser, Mizuho’dan Masahiro Kihara, Standard Chartered’dan Bill Winters, Total’den Patrick Pouyanné ve AP Møller-Maersk’ten Vincent Clerc dikkat çekiyor.

Şi Cinping’in iş dünyası liderleriyle gerçekleştirmeyi planladığı bu görüşme, Çin’in ekonomik reform mesajlarını güçlendirmesi ve uluslararası sermayenin Çin pazarına olan ilgisini artırması açısından kritik bir önem taşıyor. Ayrıca, Çin ekonomisinin yavaşlama sinyalleri verdiği ve küresel yatırımcıların temkinli davrandığı bir dönemde, bu toplantının iş dünyasında nasıl yankı bulacağı da merakla bekleniyor.

Pekin yönetimi, bu girişimle birlikte hem ticari ilişkileri canlandırmayı hem de Çin ekonomisinin dışa açıklığını artırmayı amaçlıyor.