Ustası neredeyse kalmadı! Tanesi 20 bin liradan gidiyor! Yurtdışından sipariş yağıyor

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde yaşayan Ömer Avar (81) semaver ustalığında yarım asırı devirdi. 9 yaşında işe başlayan Avar, semaverlerini sadece kendi el emeğiyle üretiyor.

Bakır, pirinç ve bronzdan siparişe göre semaver yaptığını anlatan Avar, genelde bakır semaver ürettiğini ve yapımının bir hafta sürdüğünü söyledi.

Ömer Usta Türkiye’de semaveri A’dan Z’ye yapan tek usta olduğunu söylerken, “Aynı işçiliği aynı kaliteyi benden başka bir adam daha yapmış diye duyayım, derhal bırakırım” dedi.

Yaptığı semaverlere yurt dışından da talep olduğunu ifade eden Ömer Avar, İHA'ya şunları söyledi:

* Kuzey İrlanda, Kanada, Almanya'ya semaver gönderiyorum. 6 litrelik semaverleri 20 bin TL'ye, 4 buçuk litrelikleri ise 15 bin TL'ye yapıyorum.