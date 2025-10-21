Usulsüz hizmete geçit yok: SGK’dan özel hastanelere 1 milyar TL'ye yakın ceza!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), özel hastanelerde usulsüz sağlık hizmetlerinin önüne geçmek için denetimleri artırdı.

6 ayda 333,9 milyon TL ceza

2024 yılında yapılan 8 bin 382 denetimde, usulsüz işlem tespit edilen 7 bin 983 hastane ve kuruluşa toplam 607,9 milyon TL ceza uygulandı.

2025’in ilk yarısında gerçekleştirilen 5 bin 94 denetimde ise 4 bin 781 kurum ve hastaneye 333,9 milyon TL tutarında ceza kesildi. Böylece 1,5 yılda özel hastanelere kesilen toplam ceza 1 milyar TL'ye yaklaştı.

SGK, denetimlerle usulsüz işlemlerin önüne geçildiği ve sağlık hizmetlerinde şeffaflığın artırılmasının hedeflendiğini vurgularken sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kurumumuz ile sözleşmesi bulunan özel hastanelerde denetimlerimizi etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın hakkını koruyoruz" denildi.

"Usulsüz sağlık hizmetine geçit yok"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "Usulsüz sağlık hizmetine asla geçit yok" dedi, haksız, şeffaflıktan uzak uygulamalarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Şikayet platformlarında vatandaşlar, özel hastanelerde özellikle yanlış faturalandırma, gereksiz tetkik, mükerrer işlem ve fazla ücretlendirme gibi uygulamalardan mağduriyrt yaşadıklarını dile getiriyordu.