UTEP Genel Başkanı Bektaş: Kur destekleri yatırıma dönüşmeli

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), gerçekleştirdiği toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 39,5’ten yüzde 38’e indirdi. 150 baz puanlık indirim, piyasalarda kredi koşulları, yatırım iştahı ve döviz kurları üzerindeki etkileriyle yakından izleniyor.

Faiz kararının ardından değerlendirmelerde bulunan UTEP Başkanı Sami Bektaş, kur politikalarının üretim ve yatırımla desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Bektaş, kısa vadeli rahatlamalar yerine uzun vadeli büyümeyi hedefleyen bir yaklaşımın şart olduğunun altını çizdi.

“Piyasaya pompalayacağımız her kur kalıcı yatırıma dönüşmeli” diyen Bektaş, kur desteklerinin spekülatif alanlara değil, sanayi, ihracat ve istihdam odaklı projelere yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bektaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Faiz indirimi tek başına yeterli değil. Kur tarafında atılacak her adım, üretim kapasitesini artıracak, teknolojik dönüşümü hızlandıracak ve ihracatı kalıcı biçimde güçlendirecek yatırımlarla desteklenmeli. Aksi halde geçici kazanımlar kalıcı refaha dönüşmez.”

Piyasalarda Beklenti: Seçici ve Hedefli Adımlar

Ekonomistler, faiz indirimlerinin etkisinin kredi kanallarının ne ölçüde açılacağına ve seçici kredi politikalarının uygulanmasına bağlı olacağı görüşünde. Reel sektör temsilcileri ise finansmana erişimin yatırım ve istihdamı artıracak şekilde kurgulanmasını talep ediyor.

PPK’nın önümüzdeki dönemde atacağı adımlar ve kur-enflasyon dengesi, ekonomi gündeminin ana başlıkları arasında yer almaya devam edecek