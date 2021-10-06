UTİKAD’dan yetkililere ‘Bulgaristan ile eşgüdüm sağlanması' çağrısı

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmetler Üretenleri Derneği (UTİKAD), Kapıkule’deki bekleme sürelerinin uzamasıyla ilgili yetkililere yeniden çağrıda bulunuyor. Pandemi kısıtlamalarının azalmasıyla birlikte ihracatın arttığını belirten UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy, ancak sınır kapılarındaki bekleme sürelerinin sektörü zor duruma soktuğunu vurguladı.

Sınır kapılarındaki kuyruklarının uzamasının birden fazla nedeni olduğunu belirten Ayşem Ulusoy, “Son dönemdeki temel sorun Türkiye’den ziyade diğer ülkelerin işi ağırdan almasından kaynaklanıyor. Türkiye daha çok geçiş yatırım yaptığı halde Bulgaristan tarafı buna karşılık verecek iyileştirmeleri yapmadı. Sınır kapısının Türkiye tarafında yapılan iyileştirmelerin verimli olması için Kapıkule ve Kapitan Andreevo Sınır Kapıları’nın eşgüdümlü çalışmalarının sağlanması gerekiyor. Aksi takdirde Türkiye tarafında yapılan iyileştirmeler amaca hizmet etmekte yetersiz kalıyor. Araç işlem kapasitemizi her ne kadar artırsak da Bulgaristan tarafıyla da eşgüdümün sağlanması gerekiyor.” dedi.

“Bulgar makamlarında yetkili bulamıyoruz”

Karayoluna taleplerin artması nedeniyle Avrupa sınır kapılarındaki yoğunluğun daha da yükseleceğini ve kapılardaki bekleme sürelerinin uzamasının beklendiğini dile getiren Ulusoy, “Bu yoğunluğun karşılanması ve beklemelerin azaltılması için sınır kapılarındaki tescil ofislerinin sayılarının arttırılması gerekiyor. Aldığımız son bilgiye göre Türkiye tarafında yalnızca 2 tescil ofisi çalışıyor. Bunun sebebi ise Bulgaristan tarafında yalnızca 2 tescil ofisinin çalışıyor olması. Bu yüzden geçiş süreleri uzuyor. Bizim normal çıkış yapmamız gereken 5 tescil ofisimiz mevcut ancak ne yazık ki çalıştırma imkanı yok. Bulgar makamlarında yetkili bulamıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Araç kuyruğu sorunu sadece lojistik sektörünün değil”

Kapıkule Sınır Kapısı’nın Türkiye’nin Avrupa ülkelerine olan ihracatında kilit öneme sahip olduğunu kaydeden Ayşem Ulusoy, “UTİKAD, T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde oluşturulan Kapıkule Eylem Planı kapsamında önceki yıllarda yapılan çalışmalarda yer alarak katkı sağladı. Kapıkule Sınır Kapısı’nda yaşanan darboğazın giderilmesine yönelik önerilerimizin yer aldığı raporumuzu 2020 yılında Bulgaristan Taşıma İşleri Organizatörleri Derneği’ne ilettik. Kapıkule’deki araç kuyrukları şoförler için elverişsiz koşullar anlamına geliyor. Günlerce süren beklemeler ülkemizin araç filosu kapasitesinden en üst düzeyde yararlanılmasını engellerken bu sebeple artış gösteren navlun fiyatları da ihracatçımızın dış pazarlarda rekabet gücünü azaltıyor. Kapıkule’deki araç kuyruğu sorunu sadece lojistik sektörünün değil, ülkemizin dış ticaret erbabını da çok yakından ilgilendiren bir sorundur. Bu sebeple temennimiz sorunun acilen çözüme kavuşturulmasıdır.” diye konuştu.