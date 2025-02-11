UTTS sistemi için yeni açıklama! 'Maliyet tartışması değil rant mücadelesi'

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin (UTTS) kaçak akaryakıtın önlenmesi, vergi kayıplarının azaltılması ve daha şeffaf bir denetim mekanizması oluşturulması amacıyla devreye alındığını söyledi.

Okumuş, Türkiye’deki toplam 29 milyon aracın yaklaşık 8 milyonunun sisteme dahil olduğunu aktardı. Bu araçlardan 4 milyondan fazlasında UTTS montajının tamamlandığını ve 12 bin 600 akaryakıt bayisinin 11 bin 300’ünde sistemin aktif hale getirildiğini kaydeden Okumuş, henüz tamamlanmayan montajların ise 6 hafta içinde bitirilmesinin planlandığını söyledi.

Kayıt dışı akaryakıta engel

Okumuş, UTTS’ye yönelik eleştirilerin kaynağının 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeler olduğunu belirtti. Bu tarihten itibaren şantiye, maden ocağı ve tır garajı gibi alanlara yapılan dökme akaryakıt satışlarının yasaklandığını ifade eden Okumuş, "Bu noktalarda kullanılan araçlar da UTTS sistemine dahil edilecek. Aksi takdirde, firmalar akaryakıt harcamalarını gider olarak gösteremeyecek ve vergi avantajından yararlanamayacak. Kayıt dışı akaryakıt temininin önüne geçilecek" dedi.

'Yerli ve milli teknoloji kullanılıyor'

Son dönemde UTTS’nin yabancı üretim olduğu yönündeki iddialara da yanıt veren Okumuş, sistemin tamamıyla yerli ve milli olduğunu vurguladı. Kullanılan tüm çiplerin ve donanımların Türkiye’de üretildiğini belirten Okumuş, "Bu sistem aslında 27 yıldır ticari araçlarda kullanılıyor. Ancak bugüne kadar yalnızca tek bir firma tarafından sağlanan parçaların maliyeti 30 dolardı ve kimse bu maliyeti sorgulamıyordu. Bugün ise tamamen yerli üretimle hayata geçirilen UTTS'ye karşı çıkanlar, rant düzenlerinin bozulmasından rahatsız olanlar" diye konuştu.