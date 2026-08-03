Uydu internetinde ikinci iflas, Hughes’un borç dosyası kabardı

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EchoStar’ın uydu internet kolu Hughes Satellite Systems, ağustos başındaki borç duvarını aşamayınca mahkeme korumasına girdi.

Başvuru, yalnızca bir finansman krizini değil, uydu internetinde hızla değişen teknolojinin ve büyüyen rekabetin sektörün eski oyuncuları üzerindeki baskısını da görünür hale getirdi.

Dosya 10 milyar dolara uzanıyor

Hughes Satellite Systems, ABD İflas Kanunu’nun Chapter 11 hükümleri kapsamında 2 Ağustos Pazar günü koruma talebinde bulundu.

Başvuru, ABD’nin Teksas Güney Bölgesi İflas Mahkemesi’ne yapıldı. Hughes, dilekçesinde hem tahmini varlıklarını hem de yükümlülüklerini 1 milyar ile 10 milyar dolar aralığında gösterdi.

Mahkeme başvurularında kullanılan bu geniş aralık, şirketin kesin borcunun 10 milyar dolar olduğu anlamına gelmiyor. Ancak dosyanın büyüklüğü, yeniden yapılandırmanın yalnızca tek bir tahvil ödemesiyle sınırlı kalmayacağını gösteriyor.

Şirketin alacaklıları, teminatlı ve teminatsız borçların nasıl ele alınacağını, hangi sözleşmelerin korunacağını ve faaliyetlerin hangi finansmanla sürdürüleceğini mahkeme sürecinde izleyecek.

1,5 milyarlık vade duvarı

Hughes’un kısa vadeli krizinin merkezinde, 1 Ağustos 2026 tarihinde vadesi gelen toplam 1,5 milyar dolarlık tahvil bulunuyor.

Borcun 750 milyon dolarlık bölümü yüzde 5,25 faizli teminatlı tahvillerden, diğer 750 milyon dolarlık kısmı ise yüzde 6,625 faizli teminatsız tahvillerden oluşuyor.

Şirket aylar öncesinden bu yükümlülüğü karşılayacak nakit veya kesinleşmiş finansmana sahip olmadığını açıklamıştı. Yeni sermaye bulunması veya mevcut borcun yeniden yapılandırılması için finansman kaynaklarıyla görüşmeler yürütülüyordu.

Ancak vade tarihine kadar yeterli çözüm üretilememesi, şirketi alacaklı baskısından korunabileceği mahkeme sürecine taşıdı.

Chapter 11 başvurusu, Hughes’a ödeme takvimini yeniden düzenlemek, bazı yükümlülükleri ertelemek ve alacaklılarla mahkeme gözetiminde bir plan hazırlamak için zaman kazandırabilir.

Kasada yalnızca 102 milyon dolar

Hughes’un 31 Mart 2026 itibarıyla nakit, nakit benzeri varlık ve pazarlanabilir menkul kıymetlerinin toplamı yalnızca 102 milyon dolar düzeyindeydi.

Bu tutar, ağustos ayında vadesi gelen 1,5 milyar dolarlık borcun yüzde 7’sine dahi ulaşmıyordu.

Şirket, faaliyetlerden gelecek nakdin ve elindeki kaynakların önündeki 12 aylık yükümlülükleri karşılamaya yetmeyeceği konusunda yatırımcıları uyarmıştı.

Ana şirket EchoStar’ın gerekli ek likiditeyi sağlayıp sağlamayacağı da kesin değildi. Hughes, finansal raporunda EchoStar’ın gelecekte destek verebileceğine ilişkin güvence bulunmadığını açıkça belirtmişti.

Şirketin aynı dönemde EchoStar ile yüksek faizli grup içi finansman anlaşmaları ve uydu kiralamalarından kaynaklanan yüz milyonlarca dolarlık yükümlülükleri de bulunuyordu.

Abone kaybı yüzde 20’yi aştı

Borç krizi, Hughes’un ana faaliyet alanındaki müşteri kaybıyla aynı döneme denk geldi.

HughesNet hizmetinin geniş bant abone sayısı mart sonunda 681 bine geriledi. Bir yıl önce 853 bin olan müşteri tabanı böylece yüzde 20,2 küçüldü.

Şirket yalnızca 2026’nın ilk üç ayında net 58 bin geniş bant abonesi kaybetti. Geçen yılın aynı dönemindeki net kayıp yaklaşık 30 bin düzeyindeydi.

Abone kaybının neredeyse iki katına çıkması, yeni müşteri kazanımındaki yavaşlamanın yanında mevcut kullanıcıları sistemde tutmanın da zorlaştığını gösterdi.

Hughes, tüketicilerin yanı sıra şirketlere, kamu kurumlarına, havayollarına ve farklı ülkelerdeki iletişim işletmelerine uydu ve yönetilen ağ hizmetleri sunuyor. Ancak bireysel uydu internetindeki daralma, düzenli hizmet gelirlerini aşağı çekiyor.

Gelir bir yılda yüzde 11 düştü

Hughes’un 2026’nın ilk çeyreğindeki toplam geliri 324,9 milyon dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde 366,1 milyon dolar olan gelir, bir yılda yüzde 11,2 geriledi.

Hizmet gelirleri yüzde 10,2 düşüşle 249,5 milyon dolara indi. Şirket, gerilemenin önemli bölümünü Kuzey Amerika’daki bireysel geniş bant müşterilerinden sağlanan satışların azalmasına bağladı.

Ekipman satışları ve diğer gelirler de yüzde 14,6 düşerek 75,4 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Gelirdeki düşüşe rağmen şirket ilk çeyrekte yaklaşık 7,3 milyon dolarlık net zarar açıkladı. Zarar, geçen yılın aynı dönemindeki 48,4 milyon dolara göre daralsa da borcun çevrilmesi için gereken nakit gücü oluşmadı.

Hughes’un kurumsal müşterilerden gelecekte elde etmeyi beklediği sözleşmeli gelir bakiyesi yaklaşık 1,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu portföy, şirketin yeniden yapılandırma planında en önemli varlıklardan biri olabilir.

Starlink baskısı dengeyi bozdu

Hughes’un finansal sorunu yalnızca yüksek borçtan kaynaklanmıyor. Uydu internetinin teknolojik yapısı da son yıllarda önemli ölçüde değişti.

HughesNet ağırlıklı olarak Dünya’dan yaklaşık 36 bin kilometre yüksekte bulunan sabit yörünge uydularını kullanıyor. Bu sistem geniş coğrafi kapsama sağlasa da sinyalin katettiği mesafe nedeniyle gecikme süresi yüksek kalıyor.

SpaceX’in Starlink sistemi ise binlerce alçak yörünge uydusuyla daha düşük gecikme ve daha yüksek hız sunarak bireysel pazardaki rekabeti büyüttü.

Hughes’un resmî finansal raporlarında SpaceX ve Viasat, Kuzey Amerika’daki başlıca uydu rakipleri arasında gösteriliyor. Fiber, kablo ve kablosuz internet altyapılarının kırsal bölgelere yayılması da şirketin müşteri alanını daraltıyor.

Şirket, ilk çeyrekteki abone kaybında uydu tabanlı rakiplerin ve alternatif teknolojilerin artan baskısına özellikle dikkat çekti.

EchoStar’da ikinci iflas halkası

Hughes’un başvurusu, EchoStar grubunda yaklaşık beş hafta içinde açılan ikinci büyük Chapter 11 dosyası oldu.

Dish DBS ile bazı iştirakleri ve faaliyetlerini sonlandırma sürecindeki Dish Wireless, 30 Haziran’da mahkeme korumasına başvurmuştu.

Dish dosyası, alacaklıların büyük bölümünün önceden destek verdiği hazırlanmış bir yeniden yapılandırma planına dayanıyordu. Şirket, süreci 2026’nın üçüncü çeyreği bitmeden tamamlamayı hedeflediğini açıklamıştı.

Hughes Satellite Systems ise o tarihte Dish başvurusunun dışında bırakılmış ve faaliyetlerinin bu dosyadan etkilenmeyeceği belirtilmişti.

Hughes’un şimdi ayrı bir başvuruda bulunması, EchoStar’ın borç sorunlarının yalnızca televizyon ve kablosuz iletişim işlerinden ibaret olmadığını ortaya koydu.

Buna karşılık ana şirket EchoStar’ın tamamı iflas başvurusu yapmış değil. Süreç, grubun uydu internet iştiraki Hughes Satellite Systems ve başvuru kapsamına alınan bağlı şirketlerle sınırlı tutulmalı.

Hizmetler hemen kapanmayabilir

Chapter 11 başvurusu, şirketin tasfiye edildiği veya HughesNet hizmetlerinin aynı gün durdurulduğu anlamına gelmiyor.

Bu bölüm kapsamında şirketler genellikle faaliyetlerine devam ederken borçlarını yeniden yapılandırmak ve alacaklılara ödeme planı sunmak için mahkeme korumasından yararlanıyor.

Hughes’un altı sabit yörünge uydusundan oluşan filosu, uydu kapasitesi, müşteri sözleşmeleri ve küresel ağ teknolojisi faaliyetleri bulunuyor. Şirket ayrıca havacılık, kamu ve kurumsal iletişim alanlarında hizmet veriyor.

Bununla birlikte operasyonların ne ölçüde korunacağı; şirketin günlük giderlerini karşılayacak finansmanı bulmasına, mahkemenin ilk gün taleplerini kabul etmesine ve tedarikçilerin hizmet vermeyi sürdürmesine bağlı olacak.

Müşteriler açısından izlenecek en önemli konu, HughesNet abonelikleri ile kurumsal ve havacılık sözleşmelerinin yeniden yapılandırma süresince kesintisiz devam edip etmeyeceği olacak.

Mahkemenin önündeki kritik kararlar

Hughes’un bundan sonraki rotasını, mahkemeye sunulacak yeniden yapılandırma planı ve alacaklıların bu plana vereceği destek belirleyecek.

Şirket borcun bir bölümünün vadesini uzatabilir, faiz koşullarını değiştirebilir, bazı borçları hisseye çevirebilir veya varlık satışı yoluyla nakit yaratmayı değerlendirebilir.

Teminatlı tahvil sahipleri ile teminatsız alacaklıların şirket varlıkları üzerindeki hakları aynı olmadığı için taraflar arasındaki pazarlık kolay olmayabilir.

Mahkemenin ayrıca şirketin faaliyet finansmanına, önemli tedarikçi ödemelerine, müşteri sözleşmelerine ve grup içi işlemlerine ilişkin talepleri değerlendirmesi bekleniyor.

Uydu internet pazarındaki rekabetin hız kesmemesi, Hughes’un yalnızca borçlarını azaltmasının yeterli olmayacağını gösteriyor. Şirketin yeniden yapılanmadan çıkabilmesi için müşteri kaybını sınırlayan ve gelir tabanını güçlendiren bir iş planı da sunması gerekecek.