Uygulama talimatı kafaları karıştırdı, ihracatçı kur garantisi istiyor

Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan İhracat Genelgesinin Ek 1'inci Maddesi Kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na Yapılacak Döviz Satışına İlişkin Uygulama Talimatı'na göre ihracat bedeli kabul belgesine veya döviz alım belgesine bağlanan ihracat bedelinin yüzde 25'i düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden TCMB'ye satılmak üzere belgeyi düzenleyen bankaya satılacak.

TCMB’nin talimatının kapsamını ihracat genelgesine göre dolar, euro ve sterlini cinsinden İBKB veya DAB'a bağlanan ihracat bedeli dövizler olarak belirledi. Banka nezdinde Merkez Bankası adına dolar, euro ve sterlin hesaplar açılacak ve bankanın bu Uygulama Talimatı kapsamında satın aldığı dövizler saat 17.00'ye kadar TCMB'ye bildirilerek toplu bir şekilde söz konusu hesaplara aktarılacak.

Banka tarafından Merkez Bankasının hesabına aktarılan dövizler, TCMB işlem kuru üzerinden satın alınacak. Döviz alış işlemleri karşılığı TL tutarları TCMB tarafından bankanın EFT merkezine masrafsız olarak gönderilir. Saat 17.30'a kadar sonuçlandırılamayan işlemler için ise TL tutarlar bankanın TCMB nezdindeki zorunlu karşılık hesabına aktarılacak.

Kafaları karıştırdı

TCMB tarafından yayımlanan ihracat genelgesi hem uzmanlarda hem de ihracatçılarda kafaları karıştırdı. Edinilen bilgilere göre, konuya ilişkin cevap almak isteyen ihracatçılar bankalarından "yönetmeliği bekliyoruz" cevabını aldılar. Bu cevapların ardından ihracatçıların whatsapp gruplarının gündemi bu konu oldu. Gerekli olan bilgiyi edinemeyen ihracatçılar Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama bekler uruma geldi. İhracatçıların en çok merak ettiği konu ise ihtiyaçları olduğu takdirde kur garantisinin verilip verilmeyeceği.