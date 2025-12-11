Uygulama üzerinden oda kiralayanlar dikkat! Yeni yönetmelik sonrası şartlar değişti

İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte kapsamlı değişikliklere gidildi. Turizm amaçlı günlük kiralanan konutlar için artık ruhsat zorunluluğu getirildi.

Resmi Gazete’nin bugün yayımlanan sayısında yer alan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile birlikte, yönetmelik hükümlerine uygun şekilde işyeri açılışı için başvuran işletmelere ilgili idare tarafından 2 ay içinde ruhsat verilmezse, yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na geçecek. Bu doğrultuda işyeri açma ve çalışma ruhsatları, Bakanlığın il müdürlükleri tarafından düzenlenecek.

Ruhsat şartı getirildi

Yeni düzenlemeye göre, yüksek standartlı konutlar dışında kalmak üzere, aynı binada Airbnb benzeri platformlar dahil toplam 5’ten fazla bağımsız bölümün turizm amaçlı kiralandığı durumlarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma zorunluluğu getirildi.

Ruhsat alınabilmesi için kat maliklerinin oy birliğiyle karar vermesi, bağımsız bölümlerin tapuda konut niteliğinde kayıtlı olması ve işletmecinin mülkiyet ya da intifa hakkına sahip bulunması gibi şartlar aranacak.

Ayrıca yönetmelikte yer alan “Gayrisıhhi Müesseseler Listesi” güncellenerek fotovoltaik güneş enerjisi santralleri ile güneş paneli üretim tesisleri listeye dahil edildi.