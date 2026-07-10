Uyku podcast'iyle yılda 24 milyon TL kazanıyor

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ABD'nin Michigan eyaletinde yoga stüdyosu işleten Kathryn Nicolai'nin 2018 yılında hobi olarak başlattığı uyku podcast'i, bugün milyonlarca kişiye ulaşan küresel bir markaya dönüştü. Hiç reklam vermeden büyüyen "Nothing Much Happens" adlı podcast, yalnızca ücretli aboneliklerden elde ettiği gelirle yılda 520 bin doların üzerinde kazanç sağlıyor.

Reklam bütçesi olmadan 150 milyon dinlenmeye ulaştı

45 yaşındaki Kathryn Nicolai, "Nothing Much Happens" adlı uyku öncesi hikâyelerden oluşan podcast'ini Nisan 2018'de yayınlamaya başladı.

Nicolai'nin verdiği bilgilere göre podcast, ilk yılında yaklaşık 10 milyon dinlenmeye ulaştı. Üstelik bu başarı için hiçbir reklam veya pazarlama bütçesi kullanılmadı. Bugün ise podcast, 150 milyondan fazla indirilmeyle dünya genelindeki en popüler podcast'lerin yüzde 1'lik diliminde yer alıyor.

Asıl gelir reklamlardan değil abonelerden geliyor

Podcast'in en dikkat çekici özelliği ise reklam gelirlerinden çok ücretli üyelik sistemine dayanması.

Kullanıcılar yıllık 40 dolar veya aylık 5 dolar ödeyerek reklamsız içeriklere erişebiliyor. Premium üyeler ayrıca bonus bölümler ve 10 saate kadar uzayan özel ses kayıtlarını da dinleyebiliyor.

Bugün ücretli abone sayısı 13-14 bin arasında değişirken, yalnızca bu üyelik sistemi yılda yaklaşık 520 bin dolar gelir üretiyor.

Abonelerin neredeyse tamamı üyeliğini yeniliyor

Kathryn Nicolai'nin açıkladığı verilere göre üyelerin yüzde 97 ila 98'i her yıl aboneliğini yeniliyor.

İçerik üreticisi, abonelik sistemini özellikle düşük fiyatla sunduğunu belirterek, reklam gelirlerinin dönemsel dalgalandığını ancak abonelik gelirlerinin çok daha istikrarlı olduğunu ifade ediyor.

Reklam yayınlıyor ama kendi kurallarıyla

Podcast'te reklam bulunmasına rağmen Nicolai katı kurallar uyguluyor. Uykuya dalmaya çalışan dinleyicilerin rahatsız olmaması için yalnızca bölüm başındaki kısa reklamları kabul ediyor. Bölüm ortasında yayınlanan reklamları ise tamamen reddediyor.

Bu karar nedeniyle bazı büyük reklam ağlarıyla çalışmadığını belirten Nicolai, dinleyicilerden gelen eleştirilere ise "Ev kredimi ödemek için çalışıyorum" yanıtını verdiğini söylüyor.

Podcast başarısı kitap anlaşmasını da getirdi

Podcast'in yakaladığı popülerlik sadece dijital platformlarla sınırlı kalmadı. "Nothing Much Happens" adlı ilk kitabı 35 ülkede yayımlandı. Yakında sesli roman formatındaki yeni çalışması da Simon & Schuster Audio Originals etiketiyle dinleyicilerle buluşacak.

Gelir kaynakları arasında ayrıca mobil uygulama ve lisanslı ürün satışları da yer alıyor.

Yapay zekâya değil kendi kalemine güveniyor

Pandemi sonrasında yoga stüdyosunu satarak tamamen içerik üretimine yönelen Nicolai, haftada iki yeni bölüm hazırlıyor.

Başarılı içerik üreticisi, senaryolarını yapay zekâya veya serbest yazarlara teslim etmeyi reddettiğini belirterek, "İçeriklerimiz yapay zekâ tarafından yazılmıyor veya üretilmiyor. Bu işte kullandığım becerinin yapay zekâ tarafından kopyalanabileceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Kathryn Nicolai, benzer bir girişime başlamak isteyenlere ise kısa ama dikkat çekici bir tavsiyede bulunuyor: Hazır hissetmeyi beklemeyi bırakın. Hazır olmak bir his değil, bir seçimdir.