Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan jet hızıyla ikinci test

Uyuşturucu soruşturması kapsamında saçından örnek alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu testi pozitif çıkmış, kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise uyuşturucuya rastlanılmamıştı.

Saran, söz konusu maddeyi hayatı boyunca kullanmadığını belirtirken, iddiaların karalama kampanyası niteliği taşıdığını savundu. Yeniden her türlü numuneyi derhal ve hiçbir tereddüt göstermeksizin vermeye hazır olduğunun altını çizen Saran, "Söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları, soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir" dedi.

İkinci testi yaptırdı

Saran bu açıklamasının hemen ardından da Dilek Yaman Demir'in iddiasına göre; bağımsız, özel bir laboratuvara giderek ikinci bir test yaptırdı. Laboratuvar çıkışında görüntülenen Saran'ın ikinci yaptırdığı testin detayı henüz bilinmiyor.

"Gerçeğin ortaya çıkmasından hiçbir çekincem yok"

Ancak Fenerbahçe Kulüp Başkanı, açıklamasında "Uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız test kuruluşlarında ilgili tüm testler en hızlı şekilde yaptırılacak ve sonuçları kamuoyunun bilgisine sunulacak demiş, gerçeğin ortaya çıkmasından hiçbir çekincesi bulunmadığını belirtmişti.

Saran, dosyada gizlilik kararı bulunmasına rağmen test sonucunun çıkar çıkmaz basına yansımanı da "dikkatle değerlendirilmesi gereken ciddi bir durum" olarak nitelendirmişti.