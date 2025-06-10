Uyuşturucu ve kaçakçılığa rekor darbe: 5 ayda 26,5 milyar TL’lik yakalama

Ticaret Bakanlığı, yılın ilk 5 ayında gümrüklerde yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Ocak-mayıs döneminde 3 bin 81 farklı operasyonda toplam 26 milyar 449 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalanırken, bu rakam geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 95 oranında artış gösterdi.

Mayısta rekor 10 milyar TL

Mayıs ayında gerçekleştirilen operasyonlar, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 140 artarken toplam 9 milyar 903 milyon TL değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu rakam, tek ayda kaydedilen en yüksek yakalama tutarları arasında yer aldı.

5 aylık dönemdeki başlıca yakalamalar:

Yılın ilk 5 ayında gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda ele geçirilen kaçak eşyalar şu şekilde:

-15,2 ton uyuşturucu madde,

-79 milyon 425 bin adet tütün, tütün mamulü ve alkollü içki,

-33 milyon 334 bin adet tekstil malzemesi,

-20 milyon 47 bin adet çeşitli eşya.

Rekor getiren yakalamalar

Sadece Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda ise şöyle;

-3,8 ton uyuşturucu madde,

-4 milyon 858 bin adet tekstil malzemesi,

-2 milyon 112 bin adet çeşitli eşya,

-182 adet lüks araç başta olmak üzere; canlı hayvandan elektronik eşyaya, tarihi eserden tekstil ürünlerine kadar çok geniş bir yelpazede kaçak eşya yakalaması gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı, ekonoye zarar veren, haksız rekabete yol açan, toplum sağlığını tehdit eden ve gençlerin geleceğini karartan her türlü kaçakçılık faaliyetinin karşısında olmayı sürdüreceğini, yasal ticareti korumaya ve kaçak ticaretle kararlılıkla mücadele etmeye devam edileceğini bildirdi.