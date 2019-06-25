Uzakdoğu’da diplomasi trafiği hızlanacak
Seçimlerin geride kalmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haftasonundan itibaren yoğun bir yurtdışı programına başlayacak. Japonya’daki G-20 Zirvesi’ne katılacak Erdoğan, ardından Çin’de temaslarda bulunacak... Canan Sakarya'nın haberi...
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