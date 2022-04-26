Uzaklık, tamamlayıcı kapasiteler için bir fırsat

Hüsniye GÜNGÖR / TR MONITOR

Brezilya’nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia, 10 yılda ikiye katlanarak 2021’de 4.4 milyar dolara ulaşan Brezilya-Türkiye ticaretinin geleceği için savunma ve sağlık sektörlerini işaret etti. İki ülke arasındaki mesafeyi tamamlayıcı kapasitelerin geliştirilmesi için bir fırsat olarak gördüklerini söyleyen Ceglia “Bu konuda Türk makamlarıyla mutabıkız” dedi. Ceglia, iki ülkenin iş birliği yapabileceği sayısız potansiyel ekonomik alan içinde savunma ve sağlık sektörlerinin öne çıktığını söyledi. Gerek Brezilya gerekse Türkiye’nin kendi içinde savunma ve sağlıkta dikkate değer ilerleme kaydettiğine dikkat çeken Ceglia “İki ülkede de bu alanlarda daha fazla iş birliği için istek ve alan var” diyerek Türkiye ile Brezilya’nın savunma sanayiinin araştırma, geliştirme, üretim ve modernizasyonunda ortaklaşa çalışmak için 25 Mart’ta imzaladığı İşbirliği Anlaşması’nı hatırlattı. DEİK, TOBB ve ATO gibi Türk iş örgütleriyle ortak çalıştıklarını söyleyen Caglia, anlaşmanın Türk tarafı olan Savunma Sanayii Başkanlığı ile ilişkilerinin de çok iyi olduğunu söyledi.

Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Brezilya ziyareti öncesinde DÜNYA gazetesinin haftalık İngilizce yayını TR MONITOR’ün sorularını yanıtlayan Ceglia, turizmde güç merkezi konumundaki iki ülkenin de bu alanda yapılacak iş birliklerinden kazançlı çıkacağını belirtti. İkili ticarette tarımın ağırlığına dikkat çeken Ceglia “Brezilya dünyanın en büyük tahıl, et, kahve ve şeker üretici ve ihracatçılarından biri. Türkiye büyük bir pazar. İkili ticaretimizdeki büyümenin büyük kısmı, son beş yılda yaklaşık %150 büyüyen ve 2021’de ki toplam ikili ticaretin neredeyse yarısını oluşturan tarım sektöründen kaynaklandı. Brezilya’da tarımının yıldan yıla büyüdüğünü düşünürsek, bu alanda çok fazla büyüme potansiyeli olduğuna eminim” dedi.

4 Brezilyalı şirket 10 bin istihdam sağlıyor

Büyükelçi Ceglia, ikili ticaretin son 10 yılda önemli ölçüde artığına işaret ederek şu bilgileri verdi: “Brezilya Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, Brezilya ile Türkiye arasındaki ticaret akışı 2011 rakamlarını (2,4 milyar dolar) neredeyse ikiye katlayarak 2021’de 4,4 milyar dolara ulaştı. Türkiye 2021’de Brezilya’nın 18’inci ihracat destinasyonu, 31’inci ithalat kaynağı oldu. TÜİK’e göre, Brezilya Türkiye’nin Latin Amerika’daki en büyük ticaret ortağı. 2021’de Türkiye ile olan ticaretimiz, Türkiye’nin Latin Amerika bölgesine toplam ticaretinin yüzde 35’ine eşdeğer.”

Büyükelçiliğin ticaret birimi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye’de hacim açısından manalı dört Brezilyalı şirket var. Hayvansal protein (kümes hayvanları), çimento, soğutma ekipmanları ve otomobil parçaları sektöründe faaliyet gösteren bu dört şirket 10 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Bunun dışında başta turizm sektörü olmak üzere Türkiye’de ikamet eden Brezilya vatandaşlarına ait çok sayıda küçük şirket olduğu biliniyor.

Türkiye’den Rio de Janeiro’ya enerji yatırımı

Brezilya’da ihale kazanan İstanbullu bir enerji şirketinin orta vadede Rio de Janeiro’da faaliyetlerine başlayacağı bilgisini veren Ceglia, İstanbul-São Paulo arasında günlük uçuşları olan Türk Hava Yolları’nın Brezilya’daki önemli operasyonuna dikkat çekti. THY geçtiğimiz hafta Brezilya pazarının önemli taşıyıcılarından GOL ile kod paylaşımı ile sık uçan yolcu programı (FFP) anlaşması imzalamıştı.

“Rakamlar etkileyici olsa da iki ülkenin hükümetleri ve iş toplulukları çok daha iyisini yapabilir ve yapmalıdır” diyen Brezilya’nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia Brezilya ile Türkiye arasındaki mesafeyi ekonomik ilişkilerin artmasına engel değil tamamlayıcı kapasitelerin geliştirilmesi için bir fırsat olarak gördüklerini söyledi. Ceglia “Bu konuda Türk makamlarıyla mutabıkız” diye konuştu.

Brezilya-Türkiye Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplanıyor

Büyükelçiliğin, iki ülkenin iş insanları arasındaki ortak bilgi birikimini teşvik etmek amacıyla çalışan oldukça aktif bir ticareti geliştirme birimi olduğunu söyleyen Brezilya’nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia “Ayrıca, iş insanlarına her zaman söylediğim gibi, Brezilya’da veya burada, faaliyetlerinin önündeki tüm engelleri kaldırmak için Türk hükümeti ile birlikte çalışmaya gayret ediyoruz. Bu süreçte üst düzey ziyaretlerin de kilit rol oynadığına inanıyorum” diyerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Brezilya ziyaretinin önemini vurguladı. Altı ülkeyi kapsayan Latin Amerika turunun ikinci ayağında pazar günü Brezilya’ya giden Çavuşoğlu ziyaretine dair Twitter paylaşımda “Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısını gerçekleştirmek ve temaslarda bulunmak üzere Latin Amerika’daki en büyük ticari ortağımız Brezilya’dayız” ifadelerini kullandı.