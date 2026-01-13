Uzaktan başvuruyla 1,3 milyon müşteri edindiler!

Türkiye Bankalar Birliği Aralık 2025 "Uzaktan ve Şubeden Müşteri Edinim İstatistikleri" verisine göre bankaların uzaktan başvuru yoluyla edindiği gerçek kişi müşteri sayısı Aralık ayı itibarıyla 1 milyon 349 bin oldu.

Aralık 2025 itibarıyla uzaktan müşteri kabulü hizmeti veren banka sayısı 27 iken bu dönemde uzaktan başvuru yoluyla edinilen gerçek kişi müşteri sayısı yaklaşık 1 milyon 349 bin oldu. Bu edinimlerden yaklaşık 736 bini müşteri temsilcisi ile sonuçlandırıldı.

İlgili dönem itibarıyla toplu edinim, kurye ile sonuçlandırılan ve şube kanallarından edinilen gerçek kişi müşteri sayısı ise yaklaşık 708 bin kişi oldu.

Verilere göre Aralık 2025 itibarıyla uzaktan başvuru yoluyla edinilen gerçek kişi tacir müşteri sayısı 52 bin olurken bu edinimlerden müşteri temsilcisi ile sonuçlandırılanlar yaklaşık 25 bin kişi olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde toplu edinim, uzaktan başvuru-kurye ile sonuçlandırılan ve şube kanallarından edinilen gerçek kişi tacir müşteri sayısı ise yaklaşık 51 bin olarak gerçekleşti.

Aralık sonu itibarıyla uzaktan başvuru yoluyla edinilen tüzel müşteri sayısı 6 bin 263 olurken bunun 3 bin 48’i müşteri temsilcisi ile sonuçlandırıldı. Ayrıca, şube kanallarından edinilen tüzel kişi müşteri sayısı 28 bin 5 kişi oldu.