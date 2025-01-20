Uzaktan ve kısmi çalışma güvencede: 'Esnek çalışma'nın belli oldu! İsteyen haftada 4 gün çalışacak!

Türkiye’de iş gücü piyasasında esnek çalışma modellerine uyum sağlamak için önemli adımlar atılıyor. Çalışma hayatını yeniden şekillendirecek düzenlemelerle uzaktan, kısmi ve vardiyalı çalışma gibi modeller yasal güvenceye kavuşacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk sahibi kadınların istihdamını kolaylaştıracak esnek çalışma düzenlemelerinin yakında açıklanacağını duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da sosyal güvenlik mevzuatını bu modellerle uyumlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni çalışma modelleri neler sunacak?

Pandemi döneminde popülerleşen esnek çalışma biçimlerinin kapsamı genişletiliyor. Uygulamaya alınması planlanan modeller şöyle:

Dönüşümlü iş paylaşımı: Çalışma saatlerinin paylaştırılmasıyla daha fazla kişinin istihdam edilmesi.

Dağıtılmış iş gücü modeli: Çalışanların farklı mekânlardan çalışabilmesi.

Ödünç iş ilişkisi: Çalışanın rızası alınarak başka bir işverene geçici olarak devredilmesi.

Yıllık iş süreleri modeli: Çalışma saatlerinin yıl geneline yayılarak esnekleştirilmesi.

Haftada 4 gün çalışma mümkün olacak

Yeni düzenlemelerle çalışanlar, haftanın bir gününü boş bırakmak için diğer günlerde 10’ar saatlik mesai yapabilecek. Haftalık çalışma süresi olan 40 saat, günlere farklı şekillerde dağıtılabilecek.

Çalışma saatlerini belirleme esnekliği, özellikle çocuk sahibi kadınlar, eğitimine devam eden gençler ve dezavantajlı gruplar için büyük kolaylık sağlayacak.

Eşitlik ve güvence sağlanacak

Esnek çalışma modellerine geçişte eşitlik ilkesi ön planda tutulacak. Esnek çalışanlar, tam zamanlı çalışanlarla aynı sosyal haklardan yararlanabilecek.

Prim gün sayısı ve sosyal haklar: Esnek çalışanların prim günleri, analık yardımı gibi haklara erişiminde kolaylık sağlanacak.

Denetimler artacak: Emsal işçilerle farklı işleme tabi tutulma ihtimaline karşı denetim mekanizmaları güçlendirilecek.

Hangi sektörlerde uygulanacak?

Esnek çalışma modellerinin özellikle dijital, yazılım, tekstil ve imalat sektörlerinde yaygınlaşması planlanıyor. Çalışanların mesleki eğitimlere erişimini artıracak bir veri tabanı da oluşturulacak.

Esnek çalışma, iş ve sosyal hayatı kolaylaştıracak

Hükümet, “güvenceli esneklik” anlayışını yaygınlaştırarak, çalışanların sosyal yaşamlarını iyileştirmeyi ve işverenlerin verimliliğini artırmayı hedefliyor. Bu düzenlemelerin önümüzdeki aylarda kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.