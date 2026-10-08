Uzay yarışı emtia piyasasını değiştiriyor: 4 metalin değeri katlanacak

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yapay zeka yatırımlarının enerji ihtiyacı büyürken, uzayda kurulması planlanan veri merkezleri emtia piyasaları açısından yeni bir talep alanı oluşturacak.

ABD merkezli Redwire Space'in Başkanı Mike Gold, yörüngedeki veri merkezlerinin elektrik ihtiyacının kilovatlardan megavatlara çıkacağını belirterek çok büyük güneş paneli sistemlerine ihtiyaç duyulacağını söyledi. Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuşan Gold'un açıklamaları, bu dönüşümden hangi ham maddelerin etkilenebileceği sorusunu gündeme taşıdı.

Germanyumda arz sıkıntısı

Uzayda kullanılan yüksek verimli güneş hücrelerinin üretiminde germanyum önemli bir yere sahip. Gold, dünyadaki germanyum kaynaklarının giderek azaldığını belirterek sektörün alternatif teknolojiler üzerinde çalıştığını söyledi.

Yörüngedeki veri merkezlerinin yaygınlaşması halinde yüksek verimli güneş hücrelerine yönelik talep, germanyum tedariki üzerindeki baskıyı artırabilir. Ancak sınırlı arza karşılık üreticilerin farklı malzemelere yönelmesi de germanyuma yönelik talebin seyrini değiştirebilir.

Silisyum yeni alternatif olabilir mi?

Redwire'ın üzerinde çalıştığı seçeneklerden biri silisyum bazlı güneş panelleri. Gold, silisyumun germanyuma göre daha ucuz ve bol bulunduğunu belirtti. Silisyum panellerin dezavantajı ise aynı miktarda elektrik üretmek için daha geniş yüzey alanına ihtiyaç duymaları.

Şirket, hafif ve açılır-kapanır panel teknolojisiyle bu sorunu aşmayı hedefliyor. Böylece çok büyük panellerin roketlere sığdırılması ve yörüngede açılması mümkün olabilecek. Silisyuma geçişin hızlanması, uzayda enerji üretiminin maliyetlerini düşürürken güneş paneli tedarik zincirinde yeni fırsatlar yaratabilir.

Gümüş ve bakır da etkilenebilir mi?

Güneş paneli üretiminde elektrik iletimi için kullanılan gümüş, uzay veri merkezleri açısından izlenebilecek diğer emtialardan biri. Ancak uzayda kullanılacak panellerin teknolojisi, geleneksel güneş panellerinden ayrışıyor. Bu nedenle yeni projelerin gümüş talebini ne ölçüde artıracağı henüz net değil.

Bakır da elektrik iletim sistemleri ve enerji altyapısındaki rolü nedeniyle dolaylı olarak önem kazanabilir. Bununla birlikte uzay uygulamalarında ağırlık kritik bir maliyet unsuru olduğundan, kullanılan metal miktarı ve malzeme tercihleri projeden projeye değişebilir.

Emtia fiyatlarını ne belirleyecek?

Yörüngedeki veri merkezleri için geliştirilecek güneş panellerinin büyüklüğü kadar, hangi teknolojiyle üretileceği de belirleyici olacak. Germanyum gibi arzı sınırlı malzemelerde talep baskısı oluşma ihtimali bulunurken, silisyuma yöneliş maliyetleri azaltabilir.

Gümüş ve bakır açısından ise fiyat etkisinin ortaya çıkması, projelerin ticari ölçekte yaygınlaşmasına ve kullanılacak sistemlerin malzeme yoğunluğuna bağlı.

Redwire'ın açılır-kapanır güneş paneli sistemlerinin son dizilerinin 13 Ekim'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesi planlanıyor. Bu paneller doğrudan veri merkezlerinde kullanılmayacak olsa da gelecekteki büyük ölçekli uzay enerji sistemleri için teknolojik bir adım niteliği taşıyor.