Uzman analist, enflasyonun yavaşlaması için 2024 - 2025'i işaret etti

S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill,Türk ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bloomberg HT’ye konuşan Gill, Türkiye’de enflasyonda kısa vadede aşağı yönlü hareket beklemediklerini, 2023’te enflasyonun yüzde 40 civarında kalabileceğini, dezenflasyon sürecinin 2024-2025’te başlayabileceğini söyledi.

'Talepte yavaşlama zorlu süreç'

Yeni ekonomi yönetimiyle beraber bir politika dönüşümü gerçekleştiğini belirten Gill “Manşet enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak konusunda ciddi olduklarını görüyoruz. Bunu da bankaları sert bir şekilde etkilemeden yaptıklarını görüyoruz. Ancak talepte yavaşlamanın zorlu bir süreç olduğunu görüyoruz. Yani zorlu dengeler var” diye konuştu.

Beş ülkeye sermaye akışı

Gelişmekte olan ülkelere dair beklentilerinden bahseden Gill; Brezilya, Meksika, Endonezya, Macaristan, Polonya gibi ülkelere sermaye akışı olduğunu söyledi.

Gill şöyle devam etti: “Bu ülkelerde merkez bankaları parasal sıkılaştırma konusunda bir daha Fed’in önündeydi. Türkiye’de negatif reel faiz var, bu nedenle sermaye girişlerinden henüz yararlanamıyor. Ancak Türkiye önemli ve sağlam bir ekonomi. Avantajları ve fırsatlarının yüksek olduğunu düşünüyoruz."

Gill gelecek dönemdeki zorluğun ekonominin yavaş iniş senaryosu olacağını kaydetti.