Uzman isim açıkladı! 29 Ekim'de emekli ikramiyesi verilecek mi?

Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'in 100. yılı olması nedeniyle emeklilere dosya bazında 5 bin liralık ikramiye ödemesi yapılmıştı. Bu yıl da emekliler beklenti içine girerken 29 Ekim emekli ikramiyesi 2024'te olacak mı merak ediliyor.

İkramiyenin maliyeti 117 milyarı aşıyor

Geçen yıl emeklilere dosya bazında ödenen 5 bin liralık ikramiyenin maliyeti 75 milyarı aşmıştı. Bu yıl 5 bin TL'lik 29 ekim emekli ikramiyesinin maliyeti, 2024 Temmuz ayındaki dosya verilerine göre 117 milyarı aşacak.

Emekliye 29 Ekim ikramiyesi yatacak mı?

Ekonomist ve akademisyen Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, ciddi bir maliyet söz konu olduğu için bu sene 29 Ekim ikramiyesinin mümkün görünmediğini söyledi.

Öte yandan henüz 29 Ekim 2024 emekli ikramiyesine yönelik henüz resmi bir açıklama ya da mesaj gelmedi.