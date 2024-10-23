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Uzman isim asgari ücret tahminini açıkladı

Milyonlarca çalışan yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam gelecek merak ederken, işverenler asgari ücrete yüzde 25 zam bekliyor. Şirketler şimdiden 2025 bütçelerini yüzde 25'lik zamma göre ayarlarken, uzman isimden beklentileri aşan bir tahmin geldi. Noyan Doğan, 2025 yılında asgari ücret zam oranının yüzde 45 civarında olacağını söyledi.

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Yüksek enflasyon, maaş zamlarında beklentiyi artırırken 2025 asgari ücret tahminleri de belli olmaya başladı. Milyonlarca asgari ücretli enflasyonun altında kalmayacak bir zam beklerken, işverenler ve uzman isimlerden farklı rakamlar geldi.

İşverenler yüzde 25 diyor

İşverenler asgari ücrete yüzde 25 oranında bir zam geleceğini öngörüyor. Hatta yeni yıl bütçelerini bu zam oranına göre hazırlıyor.

'Asgari ücret zammı yüzde 45 civarında olacak'

Noyan Doğan ise geçmiş yıllardaki enflasyon-asgari ücret dengesine göre 2025'te asgari ücret zammının yüzde 45 civarında olacağını söyledi. 

Öte yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında çalışmalara başlayacak. Son çeyrek enflasyon verilerini belli olması ile asgari ücret netlik kazanacak.

Pandemiden sonra asgari ücrete gelen ara zamlar, bu sene uygulanmamıştı. Asgari ücrette 2025 yılı için de ara zam beklenmiyor. 

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