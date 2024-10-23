Uzman isim asgari ücret tahminini açıkladı

Yüksek enflasyon, maaş zamlarında beklentiyi artırırken 2025 asgari ücret tahminleri de belli olmaya başladı. Milyonlarca asgari ücretli enflasyonun altında kalmayacak bir zam beklerken, işverenler ve uzman isimlerden farklı rakamlar geldi.

İşverenler yüzde 25 diyor

İşverenler asgari ücrete yüzde 25 oranında bir zam geleceğini öngörüyor. Hatta yeni yıl bütçelerini bu zam oranına göre hazırlıyor.

'Asgari ücret zammı yüzde 45 civarında olacak'

Noyan Doğan ise geçmiş yıllardaki enflasyon-asgari ücret dengesine göre 2025'te asgari ücret zammının yüzde 45 civarında olacağını söyledi.

Öte yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında çalışmalara başlayacak. Son çeyrek enflasyon verilerini belli olması ile asgari ücret netlik kazanacak.

Pandemiden sonra asgari ücrete gelen ara zamlar, bu sene uygulanmamıştı. Asgari ücrette 2025 yılı için de ara zam beklenmiyor.