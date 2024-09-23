Uzman isim tarih verip açıkladı: Altında yeni rekoru göreceğiz

Küresel piyasalarda FED'in faiz kararı ile başlayan hareketlili altına da yansıdı. Geçtiğimiz haftayı rekorla kapatan altın, Orta Doğu'daki savaşın yeni bir boyuta taşınması ile yeni haftaya da rekorla başladı.

Yatırımcının güvenli limanı altın yeni haftaya 2 bin 621 dolardan başlarken, ons altın 2 bin 632 dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Altın yeni haftaya rekorla başladı

Ons altındaki yükselişle birlikte Kapalıçarşı’da da gram altın 2 bin 953 liraya, çeyrek altın 4 bin 821 liraya, yarım altın 9 bin 634 liraya ve tam altın 19 bin 200 liraya tırmandı.

Geçen hafta İsrail'İn Lübnan'a düzenlediği saldırıyı hatırlatan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altındaki hızlı yükselişin jeopolitik gerilimlerle tırmandığını söyledi.

Döviz kurunun aksine, altında beklenenin ötesinde yükseliş olduğuna dikkat çeken Yıldırımtürk, bir geri çekilme beklensede altının yükseliş ivmesini sürdüreceğini söyledi.

Gram altın 3 bin lirayı görecek

2 bin 900 lira üstünü gören gram altının, 2 bin 850 lira civarına kadar gerileyeceğini söyleyen Yıldırımtürk, yakın bir zamanda ise gram altının 3 bin lira seviyelerini göreceğini belirtti.

Sene başından bu yana altındaki bin liralık yükselişe dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı, altının yüksek enflasyondan da korunduğunu ifade etti.