Uzman isimden faiz değerlendirmesi: İndirim için 'Merkez'in çok rahat alanı açılıyor

Geçen marttan beri faizi yüzde 50'de tutan, son iki toplantıda peş peşe indirimlerle faizi yüzde 45'e indiren Merkez Bankası, bu yıl alışılmışın aksine 12 değil sekiz toplantı yapacak. Banka böylelikle enflasyonunun seyrini daha uzun bir vadede incelemiş olacak.

Merkez Bankası'nın bu yıl her toplantıda yüzde 2,5 faiz indirebileceği belirtiliyor.

CNBC-e'ye konuşan BBVA MENA ve Türkiye Stratejisti Tufan Cömert, küresel piyasalardaki gelişmelerin Türkiye'yi nasıl etkileyebileceğini anlattı.

Cömert, 'fon akımlarının bir miktar gelişen ülkelerden çıkacağı, doların değerli kalacağı senaryosundan hareketle gelişmiş ülkelerde daha fazla kalacağı düşünülürse' Türkiye'nin bu anlamda biraz sıkıntı çekmesinin mümkün olduğunu ifade etti.

Cömert, büyüme anlamında dış talebin olduğu yerlerde ciddi sorun bulunmasının sıkıntı yaratabileceğini dile getirdi.

'İndirim için çok rahat alan'

BBVA analisti, 6 Mart'taki Para Politikası Toplantısı'na dair “Ocak ayı enflasyonu 4.5-5 civarında gelecek gibi görünüyor. 5 bile gelse enflasyon yıllık başta 42 civarına düşüyor. İki aylık toplam enflasyon 7.5-8 civarında olacak. Bunları atlattıktan sonra enflasyonu 30’lu rakamlarda gidecek duruma geliyoruz. Politika faizimiz 45, enflasyonun 30 olduğu yerde TCMB’ye indirim için çok rahat bir alan açılmış oluyor" dedi.