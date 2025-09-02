Milyonlarca işçi emeklisi, memur ve memur emeklisinin gözü ocak ayında alacakları maaş zammına çevrildi.

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon oranında artış yapılırken, memur ve memur emeklisinin maaşlarına ise toplu sözleşmeye ek olarak enflasyon farkı ödemesi yapılıyor.

Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme ile 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 11 ikinci altı ayı için yüzde 7 zam aldı. Memurlar ilk altı ay enflasyonun yüksek çıkması halinde toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyondan doğan farkı alacak.

Memur ve memur emeklisi 2026 Ocak'ta ne kadar zam alacak?

SGK Uzmanı Murat Göktaş, memur ve memur emeklisinin ocakta ne kadar zam alacağına dair yaptığı değerlendirmede "Ocak ayında memur ve memur emeklisi muhtemelen yüzde 14-15 civarında bir zam alacaktır diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Mynet'e konuşan Göktaş şunları kaydetti:

"Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme artı enflasyon farkı olarak zam alıyor. Enflasyon, toplu sözleşmenin üstünde kalırsa Ocak ayında o zaman enflasyona tamamlanacak. Söyleyebileceğimiz şey şu; Ocak ayında son 6 ay içerisinde gerçekleşen enflasyon oranının altına düşmeyecek şekilde zam alacaklar. Çünkü toplu sözleşme artı enflasyon farkını alıyorlar. Ocak ayında memur ve memur emeklisi muhtemelen yüzde 14-15 civarında bir zam alacaktır diye düşünüyorum"

SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alır? Seyyanen zam yapılır mı?

SSK ve Bağ-Kur emeklisi için durumun farklı olduğunun kaydeden Göktaş, 6 aylık enflasyon farkını zorunlu olarak aldıklarını bunun üstünde bir zam için yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayında yüzde kaç zam alabileceğini de değerlendiren Göktaş, Ocak ayında milyonlarca emeklinin yüzde 13 yüzde 15 oranında bir zam alabileceğini belirtti.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi için seyyanen zam ihtimalini değerlendiren Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Seyyanen zam ihtimali yok. Çünkü, seyyanen zam verdiğiniz zaman en düşük alan ile en yüksek alana aynı oranda sabit zam yapılması anlamına geliyor. Aradaki makas yavaş yavaş kapanıyor ve arada huzursuzluğa yol açıyor. Bunun için seyyanen zam çok istisnai durumlarda uygulanıyor. Genelde oransal olarak zam veriliyor"

En düşük emekli maaşı 2026'da ne kadar olur?

En düşük emekli aylığı için yasal düzenlemenin gerektiğini hatırlatan Göktaş, "Muhtemelen en düşük emekli aylığının çok düşük olduğuna dair tartışmalar başlayacak" diyerek hükümetin en düşük emekli aylığını düzenleme gibi bir zorunluluğu olmadığını söyledi.

Göktaş zorunluluk olmamasına karşın son iki dönemde en düşük emekli aylıkları enflasyon farkına göre zamlandığını ve önümüzdeki süreçte de yine aynısının olabileceğini söyledi.