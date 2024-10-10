Uzmanlar ilçe ilçe açıkladı: Kiralar 100 bin lirayı bulacak

Pandemiden sonra bankalar yüksek enflasyon nedeniyle sıkılaşmaya giderek faizleri artırmıştı. Kredi çekerek ev-araba almak isteyeneler beklemek durumunda kaldı. Hal böyle olunca konut fiyatları geriledi. Ancak arz-talep arasındaki dengesizlik konut fiyatlarındaki düşüşün kısa süreceğine işaret ediyor.

Bigpara'nın haberine göre, konut kredilerinde faizler az da olsa düşerken, esas düşüşün kademeli olarak yılbaşından sonra gerçekleşmesi bekleniyor. Faizin düşmesiyle birlikte parasını mevduata yatıranların, elde ettikleri faiz gelirleriyle farklı alanlara yatırım yapacağı ve mevduatın cazibesini yitireceği öngörülüyor.

Konut alımı için fırsat doğdu

Öte yandan konut fiyatlarındaki yükseliş gerilerken, ilana çıkılan daireler de uzun süre alıcı bekliyor. Uzmanlara göre bu durum konut yatırımı yapacaklar için büyük fırsat. Elinde nakit parası olanlar pazarlık konusunda güçlenirken, ilana çıkılan konutun fiyatı el sıkışırken yüzde 30'un altına kadar inebiliyor.

Uzmanlar ise konut sektörüne ilişkin farklı öngörülerde bulunuyor.

Reportage Türkiye CEO'su Kemal Alamo, İstanbul gibi büyük şehirlerde artan nüfusun, konut talebini artırdığına dikkat çekiyor. Faiz oranlarının düşmesiyle birlikte, konut kredilerine erişimin kolaylaşacağını belirten Alamo, öte yandan gayrimenkul sektöründe yaşanacak hareketliliğin fiyat artışlarına neden olacağını öngörüyor. Alamo uzun vadede, konutların hem barınma hem de yatırım aracı olarak daha fazla değer kazanacağını düşünüyor.

EgeYapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş de bankaların kredi fazilerini düşürmesinin piyasanın dengelenmesine yardımcı olacağını söylüyor. Kira artışının konut fiyatları ile paralel gideceğini belirten Güneş, enflasyon kalıcı olarak kontrol altına alındığında bu artışın da hız kesebileceğini ifade etti.

Kiralar 100 bin liraya kadar yükselecek

AS YAPI Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert ise yüksek mevduat faizlerinin konut talebini azalttığına dikkat çekerek bu durumun ev fiyatlarındaki yükselişi yavaşlattığını belirtiyor. Ancak mevcut konut arzının yetersiz olduğunu belirten Sert, inşaat maliyetlerindeki artış ile konut krediklerinde faiz düşüşü beklentisinin fiyatları hızla yükselebileceğini öngörüyor.

Konut almak için doğru zamanın geldiğine işaret eden Sert, "Bahçelievler, Bayrampaşa, Bakırköy, Küçükçekmece ve Eyüp gibi bölgelerde 2+1 daireler için minimum kira bedellerinin 50 bin-60 bin lira, 3+1 dairelerin 80 -100 bin lira bandına çıkmasını bekliyoruz. Nişantaşı, Bebek, Ulus ve Etiler gibi daha değerli semtlerde bu rakamların en az %50 daha yüksek olacağını öngörüyoruz." dedi.

Fırsat treninin son vagonu

ArsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk de bugün ki fiyatların fırsat treninin son vagonları olduğunu söyleyerek, "Her türlü imkanı zorlayıp konut veya konut imarlı arsa ediniminin çok kısa bir süre içinde kazandıracağı kesin! Faiz oranları şu anda ne olursa olsun kredili veya TL vadeli her türlü konut ve arsa alımının hızlı geri dönüşü olacağını düşünüyorum" dei.