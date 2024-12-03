Uzmanlar kasım enflasyonunu değerlendirdi: Aralıkta faiz indirimi zor

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Kasımda tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 2,24 artarken, yıllıktaki yükseliş yüzde 47,09'u buldu. Enflasyon, aylık artışı yüzde 2'nin altında bekleyen ekonomistlerin beklentilerinin üzerinde gelmiş oldu.

Merkez Bankası geçen mart ayından beri politika faizini yüzde 50 seviyesinde tutuyor. Banka, enflasyonun seyrine göre faiz kararını değiştireceğini açıklamasının ardından gözler bugünkü enflasyon verisine çevrilmişti. Düşük bir enflasyonun aralıkta faiz indiriminin kapısını aralayacağına dair yorumlar yapılıyordu.

Birçok ekonomist ve finans uzmanı, enflasyon verisinin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Akademisyen Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, bu ay faiz indirimi gelmemesi gerektiğini belirterek "Hatta duruma göre Ocak’ta bile gelmemeli. Ödenen bu bedellerin bu kadar ağır olacağı belliydi" ifadelerini kullandı.

Dünya gazetesi yazarı ve Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, "Beklenti üzerinde gelen enflasyon rakamı TCMB'nin yakın zamanda bir faiz indirimine gitmesini son derece zorlaştırır" diye yazdı.

İktisatçı Hayri Kozanoğlu, yılın 11 ayındaki enflasyonun yüzde 42,91'e ulaştığını, aralıktaki yüzde 2'lik artışta bile yıl sonu yüzde 45,8'le kapanacağını belirterek "Tahminler bir kez daha tutmamış olacak!" dedi.

Dünya gazetesi yazarı Prof. Dr. İbrahim Ünalmış, X hesabındaki paylaşımında "TCMB gıda fiyatları artışları konusunda uyarmıştı. Aralık ayı faiz indirimi kararı için yarın açıklanacak mevsimsellikten arındırılmış veri önemli olacak" ifadelerini kullandı.