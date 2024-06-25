Uzmanlar politika faizinde değişiklik beklemiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 27 Haziran Perşembe günü aylık toplantısını yapacak. Faiz kararı da o gün saat 14:00'te açıklanacak. Ekonomistler politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), yayınladığı raporda repo faizinde bir değişikliğe gerek olmadığını belirtti.

Raporda şöyle dendi: "Önemli olan, kredi piyasasının serbest işleyişine getirilen idari kısıtlamaların tedricen kaldırılması ve TCMB’nin doğrudan döviz alışları ile uyumlu olarak döviz karşılığı TL swap stokunun tamamen eritilmesidir. Bu süreçte Türk lirasının reel değerlenme düzeyi ve olası finansal istikrarsızlık unsurları dikkatle takip edilmelidir."