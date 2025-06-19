Uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) temmuz ayı toplantısında faiz indirimlerine başlayabileceği öngörüsünde bulundu.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 46'da tuttu.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, "Enflasyonun ana eğilimi mart ayında gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimdeki düşüşün haziran ayında da sürdüğüne işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir" denildi.

Bankanın faiz kararını değerlendiren uzmanlar, TCMB'nin temmuz ayı toplantısında faiz indirimlerine başlayabileceği öngörüsünde bulundu.

'Politika duruşu sıkılaşmadan nötre döndü'

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, TCMB'nin para politikası duruşuna ilişkin ana mesaj cümlesini koruduğunu ancak PPK metninde verilen mesajın, politika duruşunun sıkılaşma yönünden nötre döndüğünü düşündürdüğünü belirtti.

Bürümcekçi, Merkez Bankasının enflasyon eğilimine ilişkin olumlu değerlendirmelerini sürdürmesi ve iç talebin dezenflasyonist etkisinin artabileceği mesajını vermesinin yanı sıra "enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası etkili şekilde kullanılacaktır" mesajına geri dönmesinin de para politikası duruşunu gevşetme yönünde hazırlıklara işaret ettiğini belirtti.

Bürümcekçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu doğrultuda, 24 Temmuz’daki ilk PPK toplantısında politika faizinde indirimlerin başlama olasılığını yüksek görürken, küresel risklerin devam etmesi durumunda bu toplantıda da koridorun asimetrik şekilde korunmasının tercih edilebileceğini düşünüyoruz."

'250 baz puan ile faiz indirimine başlanabilir'

Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş da mayıs ayında, enflasyonun eğiliminin gerilediğini belirtti.

Öncü göstergelerin ana eğilimdeki düşüşün haziran ayında da sürdüğünü işaret ettiğini ifade eden Demirtaş, ikinci çeyreğe ait verilerin yurt içi talebin yavaşladığını gösterdiğini aktardı.

Demirtaş, şunları kaydetti:

"PPK’nın faizleri değiştirmemesi, TL reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Para politikasına ilişkin ana mesaj cümlesinde 'Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır' ifadesinin çıkarılıp, 'Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır' ifadesine geri dönülmesi önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine başlanabileceğine yönelik bir hazırlık olarak düşünülebilir. Bu doğrultuda 24 Temmuz’da gerçekleşecek bir sonraki PPK toplantısında 250 baz puan ile faiz indirimlerine başlanabileceğini düşünüyoruz."

Hakan Kara: Faiz indirileceğine işaret ediyor

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara da karar metninden 'sıkılaştırılacaktır' ifadesinin çıkarılmasına dikkat çekti.

Kara sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, bu durumun faizin indirileceğine işaret ettiğini kaydetti.

Kara paylaşımında şunları kaydetti:

"'Sıkılaştırılacaktır' ifadesinin çıkması Temmuz’da bir aksilik olmazsa faiz indirileceğine işaret ediyor."