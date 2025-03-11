Uzmanların 2025 yıl sonu faiz, borsa ve dolar tahmini belli oldu

ForInvest Haber, 14 aracı kurumdan uzmanların katılımıyla 2025 ve 2026 yıl sonu öngörülerine dair anket düzenledi.

Katılımcılar bu yıl sonu için yüzde 28,25 enflasyon beklerken, 2026 sonu beklentileri yüzde 20,25 oldu.

Yine uzmanlar, bu yıl faizin yüzde 31,25'le yılı kapatacağını düşünürken, gelecek yılın sonu için yüzde 23 oranını işare etti.

Ankette GSYH için beklentiler bu yıl için yüzde 3,3 büyüme yönünde oluşurken, gelecek yıl ise Türkiye'nin yüzde 4 büyümesi bekleniyor.

Borsa, altın ve dolar beklentisi

Uzmanlar BIST 100 Endeksi'nin bu yılı yüzde 14 bin 300 puanla kapatmasını beklerken gelecek yıl sonu için 18 bin 100 puan işaret edildi.

Analistler doların bu seneyi 43 TL'den kapatmasını beklerken, gelecek yıl için 49,85 seviyesi işaret edildi.

Anket, ons altının 2025 yıl sonunda 2.975'e yükseleceği beklentisini ortaya koydu.