Üzüm fiyatları üreticiyi zora soktu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaş üzüm fiyatlarındaki düşüş üreticiyi zor durumda bıraktı. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Maliyetler yüksek, üzümcü çaresiz" dedi.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticileri, yaş üzüm fiyatlarının düşük seyretmesinden dolayı zor durumda kaldı. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, ekim ayının sonuna gelinmesine rağmen üzüm fiyatlarındaki durgunluğun üreticiyi zor durumda bıraktığını söyledi.

Ülgen, örtü altında binlerce ton üzüm bulunduğunu ve üreticilerin her gün bağda salkımlarla mücadele ettiğini ifade ederek, "Sarıgöl ovamızda 113 bin dekarlık alanda üzüm üretilmektedir. Bağlarımızda altın sarısı standart ölçülerde üzüm üretimi yapılıyor. Şu an Sarıgöl Sultaniye üzümü iç piyasada 25-30 liradan, ihracatta ise 35-40 lira arasında alıcı buluyor. Kesimler oldukça ağır ilerliyor. Üzüm için maliyetler yüksek, üzümcümüz çaresiz" dedi.

Ülgen, üreticilerin sorunlarının yetkililerce dikkate alınması gerektiğini vurguladı.