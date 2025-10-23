UZZK zeytin ve zeytinyağı rekolte tahminini açıkladı

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Mustafa Tan, 2025-2026 sezonunda 2 milyon 450 bin ton zeytin rekoltesi beklediklerini söyledi.

Tan, rekolte tahmin çalışmalarının, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kurulan ve UZZK, odalar, borsalar, Ege İhracatçı Birlikleri ile üretici birlikleri gibi sektörün tüm paydaşlarını içeren komisyonlar tarafından 41 ilde yerinde ve masada yapılan tartışmalarla belirlendiğini anlattı.

Zeytincilikte 2025 "yok yılı"

Zeytincilikte bu senenin "yok yılı" olarak tabir edildiğini belirten Tan, "Geçen yılki rakamdan tam yüzde 35 azalmayla toplam 2 milyon 450 bin ton zeytin üretimi gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu üretim tabii ki geçen yıla göre düşüktür ancak daha önceki 'yok' yıllarına göre yüksekçe bir rakamdır. Dolayısıyla bu da bizim yeni dikim alanlarındaki gelişmenin bir göstergesidir" dedi.

Tahmin edilen 2 milyon 450 bin ton zeytin rekoltesinin dağılımına ilişkin bilgi veren Tan, sofralık zeytinin geçen seneye yakın bir rakam olarak 740 bin ton tespit edildiğini kaydetti.

Tan, zeytinin bu yıl iri daneli olduğunu vurgulayarak, "Şu an için 740 bin ton bir sofralık zeytin ve 310 bin ton zeytinyağı üretiminin gerçekleşeceği tahmin edilmiştir" diye konuştu.

Üretimde yüzde 34,7 azalış

23 Mayıs 2025 tarihinde açıklanan TÜİK Bitkisel Üretim 1. Tahminine göre, zeytin üretiminin yüzde 40,0 azalacağı öngörülmüştü. UZZK tarafından açıklanan tahminlere göre üretimdeki azalış yüzde 34,7 olarak revize edildi.

UZZK tahminleri açıklanmadan önce sektör paydaşları, bu sezon için 170-200 bin ton aralığında bir rekolte tahmininde bulunmuştu. En düşük tahmin 150 bin ton olurken, en yüksek tahminler ise 250 bin ton düzeyindeydi.