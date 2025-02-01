Vadeli mevduat hesaplarında stopaj yeniden belirlendi! Resmi Gazete'de yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan, mevduat faizinde stopajı artıran karar bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar vadeli mevduat hesaplarındaki stopaj yüzde 15 olacak.

Bir yıla kadar vadeli mevduat hesaplarındaki stopaj yüzde 12 olarak belirlenirken, bir yıldan uzun hesaplarda yüzde 10 stopaj uygulanacak.

Para Piyasası Fonları'ndeki stopaj oranı da yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı.