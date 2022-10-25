Vahap Küçük: "Adetleri nasıl eriteceğiz ona bakıyoruz"

Leyla İLHAN

Ekonomi Gazetecisi Hakan Güldağ moderatörlüğünde gerçekleştirilen GYODER 17. Gayrimenkul Zirvesi kapsamında yapılan 'Geleceğin Rotasında Türkiye Ekonomisi ve Gayrimenkul' adlı panelde konuşan LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, müşterinin artık merkezine fiyatı koyduğunu bu nedenle ilk defa erken indirime girdiklerini kaydetti. Vahap Küçük, "Bu nedenle ciroda sıkıntı yok, ancak bu adetleri nerede eritebiliriz ona bakıyoruz"diye konuştu.

"Farklı coğrafyalarda üretime zorlanıyoruz"

Dünyada korumacılık ve kamplaşmanın giderek daha fazla yaygınlaştığına da dikkat çeken Küçük şöyle konuştu: "Kuzey Afrika, Sahra Altı kendi arasında. Rusya kendine yakın ülkelerle aralarında ticari anlaşmalar yapıyor. Buda farklı coğrafyalarda üretime bize zorluyor.Şimdi Türkiye’de üretiyoruz. Örneğin gidip Mısır'da üretip o coğrafyaya satacağız."

Diğer taraftan 2023 yılında Avrupa’nın yüzde 15 ile 20 daralması halinde bu durumun Türkiye’de üretim ve istihdamda ciddi risk oluşturacağıni aktaran Küçük, "Şimdi 4 bin kişilik bir fabrika 1000 kişiyi işten çıkardı" dedi.

"İmar planları önde gitmeli"

Panelde konuşan Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, da Türkiye’de gayrimenkulde yatırım yapmanın kolay olmadığını belirtti. Bu nedenle yeterli yabancı yatırımcının gelmediğini ifade eden Çetinsaya, "Ülkemiz inşaat konusunda çok iyi durumda. Konut konusunda tecrübemiz var, ancak istediğimiz kadarıyla konut yapamıyoruz " dedi. Arsanın konut içindeki maliyetinin yüzde 50 olduğunu aktaran Çetinsaya Avrupa'da bu oranın yüzde 20 olduğunu söyledi.

Ayrıca sektörün önünün açılması için imar planlarını önden götürmenin son derece önemli olduğunu ifade eden Çetinsaya, "Bizde bu planlama ne yazık ki yok. Ancak biz talep edilince yapılıyor. Halbuki imar planlarını yatırımcının önüne sermek gerekiyor. Planlanan bir yerin imarında bir daha değişmemesi gerekir" diye konuştu.

"Gelişmekte olan ülkeler 5-10 yıl ferah olmayacak"

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu CEO Hakan Ateş, artık Katar gibi ülkelerden ucuz enerji alırız, Çin'de ucuza üretiriz döneminin bittiğini kaydetti. Ukrayna savaşı ile de kamplaşma ve ulusal güvenlik konularının daha da öne çıkacağını vurgulayan Ateş, "Şimdi Çin'den uzaklaşınca herkes üretim üssü arayacak. Gelişmekte olan ülkeler için gelecek 5 ila 10 yıl çok ferah olmayacak. Ancak Türkiye bir üretim üssü olarak Avrupa’da yerini alacak" dedi.