Vaillant Almanya’yı yatırıma ikna etti
Kombi pazarının yılı küçülerek tamamlayacağını belirten Vaillant Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Erol Kayaoğlu, “Biz tasarrufa gittik. Bu yıl 40 milyon TL’lik yatırım yaptık. Almanya Türkiye pazarına güveniyor” dedi.
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