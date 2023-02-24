Vaillant Türkiye, 2022’de euro bazında çift haneli büyüme elde etti

30. yılına özel “30 Yılın Ritmiyle Bugünden Geleceğe” konseptiyle değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Vaillant Türkiye, 2022 yılını değerlendirmek ve 2023 hedeflerini paylaşmak için Türkiye’deki yetkili satıcılıyla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Vaillant Group Türkiye CEO’su Alper Avdel, “30 yıldır aynı çizgide ritmimizi artırarak, bugünden yarınlarımız için çalışıyoruz. Şofben ve kombinin mucidi olarak şimdi de yenilenebilir enerji ürünlerinde başarı hikayesi yazacağız” dedi.

Yenilenebilir enerjide başarı hikâyesi yazacağız

Vaillant’ın 2023’te de enerji çeşitliliğine odaklanacağını dile getiren Alper Avdel, sektörün gündeminde olan Yeşil Mutabakat, ERP, NSEB (Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar) gibi yönetmeliklere uygun ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceklerinin bilgisini vererek şöyle devam etti: “Şofben ve kombinin mucidi olarak şimdi de yenilenebilir enerji ürünlerinde başarı hikayesini hep birlikte yazacağız.”

Yeni teknoloji ve ürünlere yatırım yaptıkları ve sektördeki benzerlerine göre 700 kat daha çevreci bir soğutucu akışkana sahip olan ısı pompası aroTHERM Plus ile geleceğin teknolojisi olan bu kategoriyi sahiplendiklerini belirten Avdel, “2022 yılında tüm iş kollarında başarılı sonuçlara imza attıklarına dikkat çeken Avdel, “Kalitemizle, ürün gamımızla, müşteri deneyimi uygulamaları ile 2022’de de “Ayak izi bıraktık” diye konuşarak, 2023’te de önemli büyümeleri hedeflediklerini ekledi.