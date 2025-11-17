Vakıf Faktoring’in halka arzına 5 kat talep geldi

Vakıf Faktoring’in halka arzında büyüklük 3 milyar 195 milyon TL olarak gerçekleşti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre, 12-14 Kasım 2025 tarihlerinde tamamlanan talep toplama sürecinde toplam talep, arzın yaklaşık 5,17 katına ulaştı. Halka arzda, 1 TL nominal değerli payların fiyatı 14,20 TL olarak belirlendi.

Yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 7,84 katı, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde ise 1,17 katı oranında talep toplandı.

Toplamda 684 bin 329 yatırımcıya dağıtım yapılırken, halka arz liderliğini Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yürüttü.