Vakıf GYO, Türkiye Mükemmellik Ödülü’nün sahibi oldu

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından düzenlenen 31. Kalite Kongresi'nde, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı’nın EFQM Modeli referans alınarak, en iyi performansı gösteren kuruluşlara verilen Türkiye Mükemmellik Ödülü’nü, “Entegre Stratejik Planlama” iyi uygulaması ile Vakıf GYO kazandı. Böylece Vakıf GYO, 1993 yılından beri yürütülen ödül programında finans sektöründe bu ödülü alan ilk kuruluş oldu.

VakıfBank iştirak şirketlerinden biri olan ve Türkiye’nin ilk gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi olarak kurulan Vakıf GYO’nun Genel Müdürü Onur İncehasan, “2020 yılında başlattığımız kurumsal gelişim projesi ile şirketimizin başarı grafiği her geçen gün yükseliyor. Vakıf GYO’nun şirket performansını üstün performans seviyesine çıkardığı bu süreci, bugün Türkiye Mükemmellik Ödülü ile taçlandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İş dünyasının en prestijli ödüllerinden birini kazanarak sektörümüz tarafından da örnek gösterilen bir şirket olma vizyonumuza uygun bir adım daha atmış olduk” dedi.

Genel Müdür İncehasan, günümüz dünyasında kuruluşları sadece ciro ve verimlilik göstergeleri gibi tek boyutlu parametrelere göre değil; kuruluşun bütün süreçlerinin, hedeflerinin, risklerinin ve rekabet ortamındaki konumunun da ele alınması gerekliliğini vurguladı. Bu anlamda, uluslararası düzeyde bütünsel yaklaşıma sahip bir yönetim sistemi olan EFQM Modelinin kurumlar için iyi bir rehber niteliğinde olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

Yatırımlarını aralıksız sürdürüyor

“Bundan sonra edindiğimiz bu başarıyı sürdürülebilir hale getirme hedefi ile hız kesmeden yatırım yapmaya devam edeceğiz. Şirketimizin sahip olduğu köklü geçmiş ve tecrübesine yakışır şekilde projeler geliştiriyoruz. Bu yıl sonunda, İstanbul Finans Merkezi içerisindeki sembol yapılardan biri olarak gösterilen VakıfBank Genel Müdürlük Hizmet Binası projemizin teslimine hazırlanıyoruz. İnşaat faaliyetlerine hız verdiğimiz Ankara’daki Cubes Ankara ve İstanbul’daki Tablo Adalar projelerimiz, bulundukları bölgede gözle görülür ilerlemeler kaydettiler. 2023 yılı içerisinde tamamlamayı planladığımız projelerimizde yer alan konut, ofis ve home ofis tipindeki bağımsız bölümlerin satış süreçlerini de devam ettiriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında; hakim ortağımız VakıfBank’tan aldığımız güç, çevik yönetim yaklaşımımız ve yetkin insan kaynağımız sayesinde hedeflerimizi tek tek gerçekleştireceğimize inanıyorum. Sektörüne örnek bir şirket olma vizyonumuz ile büyümeye, ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”