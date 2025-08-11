Vakıf Katılım’dan ilk yarıda 455,7 milyar TL finansman desteği

Vakıf Katılım, 2025’in ikinci çeyreği itibarıyla 407,2 milyar TL fon topladı ve ekonomiye 455,7 milyar TL finansman desteği sağladı. Aktif büyüklükte 2024 yılı sonuna göre yüzde 39’luk bir büyüme sergileyen Banka 2025 yılı ikinci çeyreğinde 561,8 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştı.

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, yılın ilk yarısını istikrarlı bir büyüme ile geride bıraktıklarını belirterek, “Toplam 407,2 milyar TL fon toplayarak 455,7 milyar TL’lik finansman desteğini reel sektörle buluşturduk. Aktif büyüklüğümüzde yıl sonuna göre yüzde 39 artış kaydederek 561,8 milyar TL’ye ulaştık” dedi.

Akben, bu başarının yalnızca finansal sonuçlarla sınırlı olmadığını vurgulayarak, “Üretim gücüne, istihdama ve sürdürülebilir kalkınmaya sağladığımız katkı da önemli. Önümüzdeki dönemde teknoloji ve inovasyon odaklı projelerimizle müşterilerimize daha fazla değer katmaya ve ülkemizin ekonomik büyümesine destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.