Vakıf Leasing, 75 milyon dolar tutarında kredi sağladı
Vakıf Leasing, yılın ilk çeyreğinde Bank ABC ile gerçekleştirdiği 50 milyon euro tutarındaki işlemin ardından bu kez toplam 75 milyon dolar büyüklüğünde yeni bir kredi anlaşmasına imza attı.
BANK ABC (B.S.C) Bahrain ve BANK ABC Islamic Bahrain ortak finansörlüğünde yapılandırılan kredi, euro ve ABD doları cinsi iki ayrı dilimden oluşuyor. Anlaşma ile konvansiyonel ve murabaha finansman yöntemlerini bir araya getirerek geleneksel leasing modelleri ile İslami finans ilkelerini uyum içinde buluşturan hibrit bir model ortaya konuldu. Bu yönüyle anlaşma, farklı finansal ekolleri aynı potada buluşturan yenilikçi bir çözüm modeli niteliği de taşıyor.
Kredi anlaşması nedeniyle şirketten yapılan açıklamada, “Anlaşma, Vakıf Leasing’in finansal inovasyon vizyonunu ve küresel finansal sistemle entegre olma yetkinliğini bir kez daha gözler önüne seriyor” denildi. Reel sektörü destekleme ve Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlama ilkesi üzerine yapılandırdıklarını kaydeden Vakıf Leasing Genel Müdürü Metin Özetci, “Uluslararası finans piyasalarında güvene dayalı, sürdürülebilir ilişkiler kurmak; sadece şirketimizin değil, ülkemizin ekonomik hedefleri açısından da büyük önem taşıyor. Bu yeni kredi anlaşması, fonlama yapımızı çeşitlendirme stratejimizin önemli bir parçası olmanın yanı sıra, müşterilerimize daha rekabetçi ve esnek çözümler sunma kapasitemizi artıracaktır” açıklamasını yaptı.