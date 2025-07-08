Vakıf Leasing, 75 milyon dolar tutarında kredi sağladı

BANK ABC (B.S.C) Bahrain ve BANK ABC Islamic Bahra­in ortak finansörlüğünde yapı­landırılan kredi, euro ve ABD doları cinsi iki ayrı dilimden oluşuyor. Anlaşma ile konvan­siyonel ve murabaha finans­man yöntemlerini bir araya getirerek geleneksel leasing modelleri ile İslami finans ilke­lerini uyum içinde buluşturan hibrit bir model ortaya konul­du. Bu yönüyle anlaşma, fark­lı finansal ekolleri aynı potada buluşturan yenilikçi bir çözüm modeli niteliği de taşıyor.

Kredi anlaşması nedeniyle şirketten yapılan açıklamada, “Anlaşma, Vakıf Leasing’in finansal ino­vasyon vizyonunu ve küresel finansal sistemle entegre olma yetkinliğini bir kez daha göz­ler önüne seriyor” denildi. Reel sektörü destekleme ve Türki­ye ekonomisinin sürdürülebi­lir büyümesine katkı sağlama ilkesi üzerine yapılandırdık­larını kaydeden Vakıf Leasing Genel Müdürü Metin Özetci, “Uluslararası finans piyasala­rında güvene dayalı, sürdürü­lebilir ilişkiler kurmak; sadece şirketimizin değil, ülkemizin ekonomik hedefleri açısından da büyük önem taşıyor. Bu yeni kredi anlaşması, fonlama yapı­mızı çeşitlendirme stratejimi­zin önemli bir parçası olmanın yanı sıra, müşterilerimize da­ha rekabetçi ve esnek çözümler sunma kapasitemizi artıracak­tır” açıklamasını yaptı.