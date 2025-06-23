Vakıf Leasing’ten ekonomiye 40 milyon euroluk kaynak girişi

Vakıf Leasing, Bank of Bahrain and Kuwait ile yaptığı anlaşma doğrultusunda Türkiye ekonomisine 40 milyon euroluk yeni dış kaynak sağladı.

Orta vadeli fonlama ihtiyacına yönelik yapılandırılan bu kredi, hem Vakıf Leasing’in bilanço gücünü destekleyecek hem de reel sektöre yönelik yatırım finansmanı kapasitesini artıracak. Anlaşma, Türkiye'nin üretim, istihdam ve büyüme süreçlerine katkı sağlama potansiyeliyle dikkat çekiyor.

Vakıf Leasing Genel Müdürü Metin Özetci, yapılan iş birliğini “Türkiye’nin yatırım ortamını güçlendirme ve sürdürülebilir büyümeye katkı sunma” açısından stratejik bir adım olarak değerlendirdi. Özetci, uzun yıllara dayanan Vakıf Leasing–BBK ilişkilerinin karşılıklı güven ve ortak vizyon doğrultusunda derinleşerek sürdüğünü vurguladı.