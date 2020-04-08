Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den hesap sahiplerine çağrı
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. on yıldır aranmayan, zaman aşımına uğrayan yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakların hak sahipleri ile mirasçılarını bilgilendirmek amacıyla ilan verdi.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. on yıldır aranmayan, zaman aşımına uğrayan yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakların hak sahipleri ile mirasçılarını bilgilendirmek amacıyla ilan verdi.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ilanına ulaşmak için tıklayınız
Bu ilan Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayınlanmıştır.