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Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den hesap sahiplerine çağrı

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. on yıldır aranmayan, zaman aşımına uğrayan yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakların hak sahipleri ile mirasçılarını bilgilendirmek amacıyla ilan verdi.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den hesap sahiplerine çağrı
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Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. on yıldır aranmayan, zaman aşımına uğrayan yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakların hak sahipleri ile mirasçılarını bilgilendirmek amacıyla ilan verdi.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ilanına ulaşmak için tıklayınız

Bu ilan Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayınlanmıştır.

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