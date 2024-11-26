Vakıfbank 870 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı

Vakıfbank 518.5 milyon dolar ve 331.4 milyon euro olmak üzere toplam 870 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi aldı.

Bankanın yazılı açıklamasında 367 gün vadeli kredinin temasının sürdürülebilirlik olduğu belirtilirken, maliyeti de açıklandı.

Kredinin dolar maliyetinin 'Secured Overnight Financing Rate' (SOFR - Referans gecelik faiz oranı) artı yüzde 1,75, euro maliyetinin de 'Euro Interbank Offered Rate' (Euribor- Avrupa para piyasasının en önemli referans faiz oranı) artı yüzde 1.50 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.