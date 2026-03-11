VakıfBank dijital banka için düğmeye bastı

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), dijital bankacılık alanındaki büyüme stratejisi kapsamında yeni bir iştirak kurma kararı aldı.

Banka, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, dijital mevduat bankası kuruluşu için gerekli başvuru ve işlemlerin başlatılacağını duyurdu.

Buna göre VakıfBank Yönetim Kurulu, 10 Mart 2026 tarihli toplantısında, Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, bankanın yüzde 99,60 oranında bağlı ortaklığı olacak şekilde bir dijital mevduat bankası kurulmasına yönelik karar aldı.

KAP açıklamasında, söz konusu adımın; finansal kapsayıcılığın artırılması, operasyonel verimliliğin güçlendirilmesi, yenilikçi bankacılık ürünlerinin devreye alınması ve orta-uzun vadeli stratejik hedeflere katkı sağlanması amacıyla atıldığı vurgulandı.

VakıfBank, alınan karar doğrultusunda dijital bankanın kuruluşuna ilişkin gerekli başvuruların yapılması ve diğer süreçlerin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlük Makamı’nı yetkilendirdi.