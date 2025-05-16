Vakıfbank ile BASS arasında toplu iş sözleşmesi anlaşması sağlandı
Vakıfbank ile Banka Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS) arasında yürütülen 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. 1 Mayıs 2025 - 30 Nisan 2027 tarihlerini kapsayan sözleşme, 15 Mayıs 2025’te imzalandı. Bankadan yapılan açıklamada, zam oranlarına ilişkin herhangi bir detayın paylaşılmadığı ifade edildi.
Vakıfbank ile Banka Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS) arasında gerçekleştirilen 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. 1 Mayıs 2025 ile 30 Nisan 2027 tarihlerini kapsayan sözleşme, 15 Mayıs 2025’te imzalandı.
Bankadan yapılan açıklamada, görüşmelere 7 Nisan 2025’te başlandığı belirtilirken, sözleşmede yer alan zam oranlarına ilişkin detaylar paylaşılmadı.
Bankadan yapılan açıklama şu şukilde:
"07.04.2025 tarihinde görüşmelere başlandığı bildirilmiş olan Bankamız ile Banka Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS) arasında 01.05.2025 – 30.04.2027 tarihlerini kapsayan 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 15.05.2025 tarihinde anlaşma ile sonuçlandırılmıştır."