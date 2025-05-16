Vakıfbank ile BASS arasında toplu iş sözleşmesi anlaşması sağlandı

Vakıfbank ile Banka Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS) arasında gerçekleştirilen 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. 1 Mayıs 2025 ile 30 Nisan 2027 tarihlerini kapsayan sözleşme, 15 Mayıs 2025’te imzalandı.

Bankadan yapılan açıklamada, görüşmelere 7 Nisan 2025’te başlandığı belirtilirken, sözleşmede yer alan zam oranlarına ilişkin detaylar paylaşılmadı.

Bankadan yapılan açıklama şu şukilde:

"07.04.2025 tarihinde görüşmelere başlandığı bildirilmiş olan Bankamız ile Banka Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS) arasında 01.05.2025 – 30.04.2027 tarihlerini kapsayan 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 15.05.2025 tarihinde anlaşma ile sonuçlandırılmıştır."