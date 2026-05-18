VakıfBank uluslararası piyasalardan 1,2 milyar dolar kaynak sağladı

VakıfBank’ın sağladığı 367 gün vadeli sendikasyon kredisi, 484 milyon dolar ve 574 milyon Euro olmak üzere iki dilimden oluştu.

Kredinin maliyeti dolar dilimi için SOFR artı yüzde 1,25, Euro dilimi için ise Euribor artı yüzde 1,10 seviyesinde gerçekleşti.

İşleme 18 ülkeden 44 banka katılırken, yenileme oranı yüzde 110’un üzerine çıktı.

“Türk ekonomisine güvenin göstergesi”

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, işlemde güçlü uluslararası katılım sağlandığını belirterek bunun hem bankanın uluslararası piyasalardaki etkinliğini hem de Türkiye ekonomisine duyulan güveni ortaya koyduğunu söyledi.

Arslan, “16 bankanın en yüksek seviyede katılım sağlaması ve geçen yılın aynı döneminde yer almayan 5 yeni bankanın sendikasyonumuza dahil olması, uluslararası piyasalardaki güçlü konumumuzu gösteriyor” dedi.

İlk 5 ayda 5,8 milyar dolarlık kaynak

Arslan, VakıfBank’ın 2026 boyunca yurt dışı kaynak temininde güçlü ivmesini sürdürdüğünü ifade etti.

Banka, yılın ilk çeyreğinde Dünya Bankası garantisi altında 1,5 milyar Euro finansman sağlarken, ikinci çeyrekte küresel varlık yönetim şirketi Apollo ile 1,3 milyar dolarlık DPR işlemi gerçekleştirdi.

Yeni sendikasyon kredisiyle birlikte VakıfBank’ın 2026’nın ilk beş ayında uluslararası piyasalardan sağladığı toplam yeni kaynak tutarı 5,8 milyar dolara ulaştı.

Kaynaklar stratejik alanlara yönlendirilecek

VakıfBank, yurt dışından sağlanan kaynakların ihracat, istihdam, teknoloji, verimlilik ve dijital dönüşüm odaklı alanlarda kullanılmaya devam edeceğini açıkladı.