VakıfBank’a Dünya Bankası destekli 1,5 milyar euroluk dev kredi

VakıfBank, Dünya Bankası İcra Kurulu tarafından Aralık 2025’te onaylanan “Türkiye İstihdam ve Büyüme için Finansmana Erişim Projesi” kapsamında uluslararası finans kuruluşlarıyla kredi sözleşmesi imzaladı.

Santander, BNP Paribas, Standard Chartered ve ING’nin katılımıyla gerçekleştirilen işlem, Türk bankacılık sektöründe uluslararası kalkınma kuruluşlarıyla yapılan en yüksek tutarlı fonlama işlemi olarak öne çıktı.

Kaynak KOBİ’lere ve deprem bölgesine yönlendirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın karşı-garantisi ve Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) kısmi garantisi altında sağlanan 1,5 milyar euro tutarındaki 10 yıl vadeli finansman, Türkiye genelinde mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmana erişimini artırmayı hedefliyor. Kaynağın özellikle kadınlar ve gençler tarafından yönetilen işletmeler, istihdam odaklı firmalar ve depremden etkilenen bölgelerdeki ekonomik toparlanma için kullandırılması planlanıyor.

Dünya Bankası dokümanlarına göre, proje kapsamında yaklaşık 30 bin KOBİ’nin finansmana erişiminin genişletilmesi, bunların 15 bininin kadınlar, binin ise gençler tarafından yönetilen işletmeler olması bekleniyor. Projenin ayrıca 800 bine kadar yeni veya daha kaliteli istihdam oluşturulmasına katkı sağlaması öngörülüyor.

“Türk bankacılık sektöründe bir ilk”

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, söz konusu anlaşmanın Türkiye ekonomisine uzun vadeli kaynak sağlayan stratejik bir adım olduğunu belirterek, bunun yalnızca finansman değil, aynı zamanda kadın ve genç girişimciler odağında istihdamı destekleyen bir etki çerçevesi sunduğunu vurguladı.